dm: Frau öffnet Aufstrich – und findet etwas, das dort sicher nicht rein gehört

Böse Kundenüberraschung bei dm!

Der beliebte Drogeriemarkt hat schon seit Jahren vegane und natürliche Bio-Zutaten im Sortiment. Gerade Brotaufstriche wie Sesam-, Mandel- oder Haselnussmus sind äußerst beliebt und nicht selten vergriffen.

Doch auf DIESEN Anblick hätte eine dm-Kundin wohl liebend gern verzichtet, so viel ist klar...

dm: Frau öffnet Aufstrich – und findet etwas, was dort sicher nicht rein gehört

Die Kundin hat auf Facebook ein Foto eines soeben geöffneten veganen „Bauernschmausses“ gepostet. Der Aufstrich ist auf Basis von Räuchertofu hergestellt – doch was sich IM Schmaus verirrt hat, gehört definitiv nicht zu den Zutaten. Denn mitten aus der Portion ragt ein Stück Plastikfolie heraus!

Eine dm-Kundin hat in einem Aufstrich eine böse Entdeckung gemacht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Chai von der Laage

Die Frau schreibt überrascht: „Huch, hier wächst eine Folie aus dem Aufstrich 'Veganer Bauernschmaus' von dmBio (sieht aus wie Tesa). Geht die Reklamation in jeder Filiale auch ohne Kassenbon?“ Na, zumutbar ist dieser Ist-Zustand ja definitiv nicht. Umso kulanter, wie dm darauf reagiert.

dm will Nachforschungen betreiben

Das Social-Media-Team des Drogeriemarktes schreibt: „Ein Umtausch wäre auch ohne Kassenbon in dem Fall möglich, jedoch ist es uns schon sehr wichtig, dass wir prüfen, woher das Stück, das du gefunden hast, kommt. Bitte wende dich an unser ServiceCenter per E-Mail oder über das Kontaktformular auf unserer Homepage und teile uns die Chargennummer mit und lasse uns diese Fotos zukommen.“

Im Klartext: dm will Nachforschungen betreiben, woher und wie das Stück Plastikfolie in den Behälter gelangen konnte. Womöglich auch, um weitere Fälle auszuschließen.

Appetitlich sieht das Ganze ja nicht aus. Bleibt zu hoffen, dass nicht auch andere dm-Kunden eine böse Überraschung in ihren „veganen Bauernschmaus“ entdecken werden. (mg)

