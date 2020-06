dm: Kundin klickt sich durch Online-Shop – bei diesem Angebot wird sie stutzig

Der Drogeriemarkt dm hat etwas Neues im Sortiment aufgenommen, was bei Kunden nicht lange unentdeckt blieb. Der neue Fruchtriegel bei dm brachte eine Kundin ziemlich zum Grübeln.

Die Drogerie brachte kürzlich unter dem Label ihrer Eigenmarke „babylove“ einen neuen Fruchtriegel in der Geschmacksrichtung „Erdbeer-Kirsche“ heraus. Was die Kundin daran so verblüffte: Der Preis des Produkts von dm war ein ganz anderer als sie sich vorgestellt hatte.

dm: Drogeriemarkt bringt neuen Fruchtriegel heraus – Preis irritiert

Denn der Erdbeer-Kirsch-Riegel ist nicht das einzige „babylove“-Produkt im Sortiment von dm. Es gibt auch noch andere Geschmacksrichtungen wie beispielsweise Apfel-Aroniabeere oder Varianten mit höherem Getreideanteil. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie kosten alle lediglich 25 Cent. Nicht aber die neue Erdbeer-Kirsch-Version – dafür verlangt dm 40 Cent.

Die verwirrte Kundin kann den Preisunterschied nicht nachvollziehen. Wieso gelten die 25 Cent nicht für alle Produkte der Marke? Alle Riegel sind gleich groß und gleich schwer – wieso also kommt auf die neueste Variante ein Aufpreis dazu? „Der Preisunterschied in der Filiale ist der selbe, kann also kein Fehler im Online-Shop sein“, schreibt die Kundin auf Facebook.

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2000 Filialen in Deutschland

Und 1700 weitere in insgesamt 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

dm erklärt: So kommt der teurere Preis zustande

Unsere Redaktion hat bei dm nachgefragt, um das Rätsel zu lösen. Von Miriam Hopprich, der Bereichsverantwortlichen für die dm-Marken, erhielten wir folgende Antwort: „Bei dem babylove Bio Fruchtriegel Erdbeere-Kirsche handelt es sich um eine limited edition, die nur über die Sommermonate in unseren dm-Märkten und auf dm.de verfügbar sein wird.“ Das bedeutet: Der Riegel ist ein Sonderangebot, dass zwar mit hohem Aufwand produziert wird, aber aufgrund des zeitlich begrenzten Angebot eben auch in geringeren Mengen.

„Dadurch ist der babylove Fruchtriegel Erdbeere-Kirsche kostenintensiver als die Fruchtriegel, die wir unseren Kunden ganzjährig im Sortiment anbieten können. Dies spiegelt sich im Verkaufspreis des Produktes wider“, erklärt Hopprich.

Ob das stimmt und sich der Preis auch wirklich lohnt, wirst du also nur feststellen können, wenn du ihn zum Probieren kaufst. Wer weiß, vielleicht ist Erdbeer-Kirsche ja der heimliche Favorit?! (at)