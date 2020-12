dm wirbt für Sextoy – Kundin ist peinlich berührt und löst mit dieser Frage eine Diskussion aus

Der Drogeriemarkt dm ist eigentlich für dessen Produkte rund um Pflege und Haushalt bekannt. Daher sorgt die Werbung für ein ganz bestimmtes Produkt für Aufregung.

Auf Facebook kündigte dm in einem Post ein neues Produkt an. Bei dem Neuzugang handelt es sich um ein Sextoy für Frauen. Einer Kundin ist das allerdings etwas zu privat. Mit ihrem Kommentar stößt sie eine Debatte an.

+++ dm-Chef mit Shopping-Tipp – er ist während Corona besonders wertvoll +++

Dm: Neues Produkt sorgt für Aufregung

„Klein, diskret und voller Power. Vielmehr müssen wir vermutlich nicht mehr dazu sagen“, bewirbt dm das neue Produkt. Für den Vibrator werden nun Produkttester gesucht, bevor dieser offiziell in das Sortiment aufgenommen wird.

---------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

---------------

Viele der (vor allem weiblichen) Kunden sind begeistert. Allerdings trifft das neue Produkt nicht jeden Geschmack. „Ich habe mal eine Frage, wer kauft sowas im Laden? Vor allem in einer Drogerie?“, meldet sich eine Kundin. Sie ist von der Werbung eines solchen Produktes peinlich berührt. Sie persönlich würde so private Gegenstände nicht in der Öffentlichkeit kaufen wollen, damit Nachbarn oder Arbeitskollegen nichts davon mitbekommen.

Kunden-Meinung löst heftige Diskussion aus

Wahrscheinlich hat sie nicht damit gerechnet, welche Diskussion sie mit ihrer Anmerkung entfacht. „Die Kassiererin zieht das Ding über die Kasse und das war's. Ist doch nichts dabei“, wendet eine Frau ein. Auch andere Facebook-Nutzer sind sich einig, dass man sich im Jahr 2020 nicht mehr dafür schämen müsse.

Dm wendet sich selbst an die Kundin und versucht die Situation aufzuklären: „Im Drogeriehandel sind diese Produkte mittlerweile seit Jahren ganz normal erhältlich. Auch wir haben eine vermehrte Nachfrage wahrgenommen und uns mit der Listung von Lovetoys befasst“. Es haben sich wohl schon mehrere Kunden über den Verkauf von Sextoys in den Filialen beschwert, weil es gerade für Kinder unangemessen sei.

--------------

weitere News zum Thema Einkaufen:

Netto: Dringende Warnung – DIESES Produkt solltest du sofort vernichten

Lidl: Discounter macht Kunden heiß auf Silvester – viele rasten bei DIESER Nachricht richtig aus

Aldi: Glassplitter im Kaviar! Discounter ruft Gourmet-Produkt zurück

--------------

Daher werden Produkte nur in höheren Regalen, aus der Sichtweite von Kindern bereitgestellt. „Dies sehen wir aber nicht als grundsätzlich problematisch an, da wir uns sicher sind, dass ein entspannter, informierter Umgang mit Sexualität und Leidenschaft nicht nur in unserem Interesse, sondern auch in dem von Erwachsenen und somit auch Eltern liegt“, schreibt dm. (neb)