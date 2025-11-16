dm nimmt Änderungen an Zahlungsmethoden vor – Kunden müssen aufhorchen

Es hagelt neue Funktionen, neue Regeln und neue Technik. Die Drogeriekette dm krempelt ihren Online-Shop und die App um. Und das betrifft viele Millionen Kunden.

Mit der neuen Version der Nutzungsbedingungen (v10) bringt dm gleich mehrere Neuerungen. Dabei scheint neue „Wiederverfügbarkeitsbenachrichtigung“ besonders praktisch zu sein. Wenn ein Produkt vergriffen ist, können Nutzer sich künftig automatisch informieren lassen, sobald es wieder da ist.

Diese Änderungen kommen jetzt in der dm-App und im Online-Shop

Auch beim Bezahlen ändert sich etwas. Kunden können bald Kreditkarten und andere Zahlungsmittel sicher im dm-Konto speichern. Statt kompletter Kartendaten werden nur sogenannte Token hinterlegt, also digitale Platzhalter. Weniger Tippen, mehr Sicherheit, lautet die Devise. Wer also regelmäßig online bei dm einkauft, spart künftig Zeit und Nerven.

Doch das ist noch nicht alles. Ab Ende 2025 will dm als erste Drogeriekette Deutschlands auch apothekenpflichtige und apothekenexklusive Medikamente über App und Online-Shop anbieten. Das Ganze läuft über eine Partner-Versandapotheke, ist aber direkt in die dm-Plattform eingebunden.

So kommt die KI zum Einsatz

Kunden können wie gewohnt den Bestellstatus prüfen, Rechnungen abrufen und sogar zusätzliche Dokumente wie Wechselwirkungsprüfungen einsehen. Laut dm gibt es dabei keine personalisierte Werbung auf Basis dieser Einkäufe. Wer Medikamente bestellt, muss eine Telefonnummer angeben, damit im Zweifel pharmazeutische Beratung möglich ist.

Wer seine Daten lieber für sich behält, kann weiterhin als Gast bestellen. Bewertungen für Medikamente und andere Produkte des dm-Partners sollen künftig nur noch von echten Käufern kommen, um Fake-Reviews auszuschließen. Neu ist auch ein Absatz über Künstliche Intelligenz. dm kündigt den Einsatz von „dmKI“ an, einem Chat-Angebot, das Kunden künftig zu Themen wie Beauty, Ernährung, Haushalt oder Tierbedarf beraten soll.

Für Neukunden gelten die neuen Bedingungen bereits seit dem 28. Oktober.

Bestehende Kunden müssen sie bis spätestens 6. Dezember akzeptieren. Sonst klappt der Einkauf bald nicht mehr so reibungslos.