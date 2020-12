dm: Kundin möchte Produkt umtauschen – im Laden wird sie eines Besseren belehrt

Adventskalender werden wirklich in unterschiedlichsten Arten und Weisen angeboten. Ob Schokolade, Lego, Rätsel oder auch mit Kosmetik-Artikeln. Für jeden ist etwas dabei. Auch dm bietet verschiedene Kalender an. So einen gönnte sich auch eine dm-Kundin. Doch sie wurde böse enttäuscht.

Für 16,95 Euro bot dm in diesem Jahr den Alverde-Adventskalender an – eine Eigenmarke mit Naturkosmetik-Artikeln. Online ist der Kalender bereits ausverkauft. Schließlich wurden auch schon einige Türchen geöffnet.

Alverde ist eine Eigenmarke von dm. Foto: imago images / Michael Weber

dm: Produkt soll stinken

Darin enthalten ist zum Beispiel eine Pflegedusche mit Bio-Kurkuma, ein Beutel für Gemüse, eine Augencreme mit Hyaluron und eine Body Lotion mit Bio-Macadamianussöl.

Die dm-Kundin sei eigentlich total zufrieden bisher. Doch im Türchen Nummer 7 fand sie eine Bio-Kokos Feuchtigkeitscreme vor, die sie enttäuschte. Auf Facebook wendet sie sich deshalb an die Drogerie-Kette.

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Sie schreibt: Heute ist eine Creme enthalten, die leider abgelaufen zu sein scheint und stinkt.“ Ärgerlich! Das dm-Produkt sollte eigentlich Freude bringen und natürlich gut durften. Sie fragt dm: „Kann ich das heutige Produkt in der Filiale umtauschen? Oder geht das nicht bei Produkten aus dem Adventskalender?“

dm: Das sagt die Drogerie-Kette

dm selbst hat leider keine gute Antwort für sie: „Hier ist das Umtauschen leider nicht möglich, da es sich bei dem Artikel um ein speziell angefertigtes Produkt extra für den Adventskalender handelt.“

