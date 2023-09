Disney World: Hungriger Bär streift durch Freizeitpark – sofort bricht Panik aus

Eigentlich sollen die Freizeitparks von Disney ein märchenhafter Ort für die ganze Familie sein. Egal ob Disneyland oder Disney World – überall können die Fans in die Welten ihrer Lieblings-Zeichentrickfilme eintauchen oder auch das „Star Wars“- und das „Marvel“-Universum erkunden.

Doch statt Friede, Freude, Eierkuchen war am Montag (18. September) Panik in einem Disney-Park angesagt! Denn plötzlich streifte ein hungriger Bär über das Gelände. Die Leiter des Parks mussten sofort reagieren.

Disney World: Bär sorgt für Panik

Der Vorfall ereignete sich im Disney World Resort in Orlando, Florida (USA). Im Park „Magic Kingdom“ war plötzlich eine Schwarzbärin gesichtet worden, die im Bereich der Attraktion „Enchanted Kingdom“ umherstreifte. Das berichtete der lokale TV-Sender „Fox News“.

Die Parkleitung reagierte sofort – und musste vorübergehend ganze 15 Fahrgeschäfte im Freizeitpark schließen. Dazu gehörten auch die beliebten Publikumsmagnete „Haunted Mansion“ und „Pirates of the Caribbean“ – die bereits auch schon als „Geistervilla“ und „Fluch der Karibik“ große Erfolge als Kinofilme feierten.

Wie kam der Bär in den Park?

Doch was macht ein Bär im Menschentrubel eines Freizeitparks? Sind die lauten Menschenmassen nicht eher abschreckend? „Im Herbst sind Bären aktiver bei der Futtersuche, um sich Fettreserven für den Winter zuzulegen“, erklärt Lisa Thompson von der „Florida Fish and Wildlife Conservation Comission“. Sie vermutet, dass sich das Tier auf der Nahrungssuche in den Park verirrt habe.

Normalerweise sei es am besten, die Bären in Ruhe weiterziehen zu lassen, betont die Expertin. In diesem Fall sei „die ausgewachsene Bärin“ jedoch „sicher“ eingefangen und aus dem Freizeitpark in einen Wald gebracht worden. (mit dpa)