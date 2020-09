Disney schmeißt 28.000 Mitarbeiter raus – und gibt diesem US-Bundesstaat die Schuld daran

am 30.09.2020 um 21:48

Nach Milliardenverlusten in der Corona-Krise streicht der US-Unterhaltungsriese Disney Tausende Arbeitsplätze.

Insgesamt sollen 28.000 Jobs in den USA wegfallen, wie Disney am Dienstag ankündigte.

Kritik äußerte der Konzern an der „Widerwilligkeit“ Kaliforniens; der Westküstenstaat will dem dort ansässigen Freizeitpark Disneyland angesichts hoher Infektionszahlen vorerst weiter die Öffnung untersagen. Der Konzern gibt dem US-Staat indirekt eine Mitschuld an den Entlassungen.

Disney entlässt 28.000 MItarbeiter

Von den Stellenstreichungen betroffen sind nach Unternehmensangaben Mitarbeiter in Freizeitparks und auf Kreuzfahrtschiffen. Die Entscheidung sei durch „die anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 auf unser Geschäft“ notwendig geworden, erklärte der Konzern. Hinzu komme die „Ungewissheit über die Dauer der Pandemie“.

Das Disneyland in Anaheim, Kalifornien, bleibt vorerst geschlossen. Foto: imago images/ZUMA wire

Von den durch den Jobabbau betroffenen Mitarbeitern arbeiten laut Disney etwa zwei Drittel in Teilzeit. Stand Ende 2019 hatte das Unternehmen insgesamt 223.000 Mitarbeiter.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Champions League-Auslosung im Live-Ticker: Droht dem BVB eine Hammer-Gruppe?

Urlaub in Holland: Auf einen Trip in diese Stadt solltest du besser verzichten

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Kandidatin sorgt sich um Gastgeber – „Ich habe das Gefühl, der ist überfordert mit der Situation“

-------------------------------------

Besonders hob der Konzern am Dienstag die Rolle von Disneyland im kalifornischen Anaheim nahe Los Angeles hervor, das dort 1955 als Mutter aller modernen Freizeitparks eröffnet hatte und jährlich Millionen von Besuchern anzieht. Hinter Disney World in Orlando im südöstlichen Bundesstaat Florida liegt Disneyland bei den meistbesuchten Vergnügungsparks der Welt auf Rang zwei.

Aber anders als die Disney-Themenparks in Florida, Tokio, Hongkong, Shanghai oder Paris konnte Anaheim seine Pforten bislang noch nicht wieder für Besucher öffnen. Grund dafür sind die Beschränkungen des Bundesstaates zur Eindämmung der Pandemie.

Eigentlich hätte Disneyland im Juli wieder öffnen sollen

Ursprünglich hätte Disneyland dabei bereits im Juli wieder öffnen sollen. Doch die kalifornischen Behörden durchkreuzten diesen Plan wegen des grassierenden Coronavirus - 805.000 Infektionen wurden dort bislang verzeichnet, so viele wie in keinem anderen US-Bundesstaat.

Auch wenn die Infektionszahlen zuletzt wieder rückläufig waren und eine Reihe von Geschäften für Kunden wieder öffnen durfte, bleiben Vergnügungsparks im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat vorerst weiter dicht. Kalifornien hat dabei ein vierstufiges System für die einzelnen Landkreise eingeführt. Orange County - der Landkreis in dem Anaheim und damit auch Disneyland liegt - ist in der zweithöchsten Kategorie.

----------------

Das ist die Walt Disney Company

1923 in Kalifornien gegründet

2019 einen Umsatz von 55,6 Milliarden US-Dollar, Gewinn von 9 Milliarden US-Dollar

weltweit gibt es 14 Disneyland-Parks

1955 wurde Disneyland in Anaheim, Kalifornien eröffnet

2019 kam Disney mit einem eigenen Streaming-Dienst auf den Markt, Disney+

----------------

Disney-Manager Josh D'Amaro, der im Konzern unter anderem für die Freizeitparks verantwortlich ist, beklagte am Dienstag, dass die Unsicherheit für Disney in Kalifornien durch „die Widerwilligkeit des Staates, die Einschränkungen zu lockern“, verschärft worden sei.

In der vergangenen Woche hatte D'Amaro an Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom appelliert, dem Konzern bei der Wiedereröffnung des Parks zu helfen - oder andernfalls den Verlust Tausender Jobs zu riskieren. „Je länger wir warten, umso zerstörerischer werden die Auswirkungen für Orange County und die Anaheim-Gemeinde sein“, warnte er.

Kalifornien bleibt streng bei den Corona-Regeln

Selbst in den Landkreisen, die mit Blick auf die Pandemie in der niedrigsten Kategorie eingestuft werden, dürfen Vergnügungsparks derzeit allerdings nicht öffnen. Disneyland hatte deshalb gemeinsam mit den Universal Studios und weiteren Betreibern ähnlicher Parks zuletzt auf die Festlegung einheitlicher Gesundheitsauflagen gepocht, die für eine Wiedereröffnung nötig sind. Auch einige Bürgermeister schlossen sich dieser Forderung an. Gouverneur Newsom hatte zuletzt angekündigt, sich „bald“ mit Empfehlungen für die Freizeitparks befassen zu wollen.

Die Corona-Krise hat Disney tief in die roten Zahlen gestürzt. Der Konzern erlitt im vergangenen Quartal einen Verlust von 4,7 Milliarden Dollar. Zugleich verbuchte der Konzern einen Anstieg der Nutzer seiner Streaming-Plattformen wie Disney+ und Hulu. (fb/AFP)