Disney: Diesen Weihnachtsspot musst du unbedingt sehen – „Mit den Tränen gekämpft, als ich ihn gesehen habe“

Wenn Disney seinen traditionellen Weihnachtsspot veröffentlicht, dann bedeutet es, dass es allmählich auf die besinnliche Zeit zugeht und wir uns dem Fest nähern. Und jetzt hat das Filmunternehmen einen Weihnachtsspot geteilt, den du unbedingt sehen musst.

Hunderttausende Disney-Fans reagierten seit Montag auf den Clip. Eine Frau schreibt sogar: „Mit den Tränen gekämpft, als ich ihn gesehen habe.“

Disney: Den Weihnachtsspot musst du unbedingt sehen

Mickey Mouse, Cinderella, Star Wars: Disney ist bekannt für seine herausragenden Filme. Und jetzt hat der US-amerikanische Filmproduzent einen Weihnachtsspot bei Facebook veröffentlicht, der dir nicht entgehen sollte. Disney schreibt: „Wir sind stolz darauf, die Disney-Weihnachtswerbung 2020 vorstellen zu können. Von unserer Familie zu deiner.“

In dem dreiminütigen Videoclip geht es um Lola, ein kleines Mädchen, deren Vater ihr 1940 eine Mickey Mouse-Puppe schenkt. Als das Mädchen die Puppe sieht, bekommt es sofort große Augen und ist verliebt in das Stofftier. Dann erfolgt ein Zeitsprung ins Jahr 2005. Lola ist nun Seniorin und gibt die Puppe in der Weihnachtszeit an ihre Enkelin weiter.

Schließlich wächst auch ihre Enkelin zu einer jungen Frau heran. Und die Mickey Mouse-Puppe spielt weiterhin eine zentrale Rolle im Leben der Seniorin. Schließlich begleitet die Puppe Lola ihr ganzes Leben lang und symbolisiert ihre Kindheit. Und sie schafft eine Verbindung zu Lolas Enkelin. Dazu macht emotionale Musik den Weihnachtsspot zu einer wirklich herzzerreißenden Geschichte.

So kommentierten seit der Veröffentlichung des Clips bereits über 60.000 Facebook-Nutzer den Weihnachtsspot. Eine Frau schreibt sogar: „Mit den Tränen gekämpft, als ich ihn gesehen habe.“ Eine andere Frau schreibt: „Genau das, was ich brauchte! (...) Ohne Weihnachten bei Disney in diesem Jahr wird es nicht dasselbe sein!! Aber froh, dass wir unsere Erinnerungen behalten können!!“

Disney-Spot kommt Hilfsorganisation zugute

Neben der Werbung für Mickey Mouse, eine Zeichentrickfigur, die eine wesentliche Rolle in der Geschichte des US-Medienunternehmens spielt, steckt hinter dem Weihnachtsspot auch eine andere Intention: Denn Disney nahm seine 40-jährige Partnerschaft mit der Kinderhilfsorganisation „Make a Wish“ zum Anlass, um die Organisation zu unterstützen.

Die in dem Weihnachtsspot dargestellte Mickey-Mouse-Puppe ist nämlich in Disney-Geschäften sowie online erhältlich. Und der Erlös für jede verkaufte Puppe fließt zu 25 Prozent an „Make a Wish“. Außerdem kann das Lied aus dem Videoclip kostenpflichtig heruntergeladen werden. Den Erlös aus den Downloads bis zum 31. Dezember will Disney zu 100 Prozent an die Hilfsorganisation spenden. Weiter will Disney für jeden Social-Media-Post, welcher unter dem Hashtag „LovefromDisney“ eine „besondere Erinnerung“ teilt, einen US-Dollar und maximal 100.000 US-Dollar an „Make a Wish“ spenden.