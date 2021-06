Penny: Genau aufpassen! Dein Kassenbon könnte ab Samstag eine ganz besondere Funktion haben

Auf deinem Kassenbon beim Discounter Penny könnte dir schon bald ein spezielles Detail ins Auge stechen!

Es geht dieses Mal nicht um spezielle Rabatte oder andere Aktionen für die Penny-Kunden – die Kampagne hat einen sehr ernsten Hintergrund.

Penny will DAS auf den Kassenzettel abbilden

Auch wenn die Lieferdienste im Bereich der Supermärkte auf dem Vormarsch sind, gehen immer noch viele Deutsche bei Penny, Aldi und Co. einkaufen.

Penny hat eine besondere Aktion - deshalb solltest du ab Samstag ganz genau auf deinen Kassenbon achten. (Sybolbild/Montage) Foto: imago images/Montage: DER WESTEN

Das ist Penny:

wurde 1973 gegründet, Zentrale in Köln

rund 2.135 Filialen in Deutschland

gehört zur Rewe Group

2007 massive Expansion durch Übernahme von Plus-Filialen

Umsatz 2018: rund 12,4 Milliarden Euro

noch in sechs weiteren Ländern in Europa tätig (Italien, England, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien)

Das möchte der Discounter nun nutzen, um auch ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen. Dabei geht es dabei um Organspenden.

Penny: Aktion hat einen ernsten Hintergrund

Am Samstag den 5. Juni 2021 ist in Deutschland der Tag der Organspende. Auch der Discounter Penny hat sich hierfür etwas Spezielles ausgedacht.

Penny: Der Discounter will mit einer besonderen Aktion auf ein Problem aufmerksam machen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / snapshot

An diesem Tag soll das Thema Organspende aufmerksam machen und Menschen ermöglichen, sich dem Thema anzunähren. „Wir möchten helfen, auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen und den Helden danken, die anderen Menschen bereits das Leben gerettet haben“, heißt es unter anderem auf der Internetseite von Penny.

So will Penny auf das Thema Organspende aufmerksam machen

Allein in Deutschland warten derzeit 9.200 Menschen auf ein Spendeorgan. Der Tag der Organspende soll dazu beitragen, dass es weniger werden. Penny wird aber nicht nur an dem 5. Juni etwas dafür machen, sondern ganze drei Tage.

Bei Penny haben die Kassenzettel eine besondere Funktion. Foto: IMAGO / IPA Photo

„Wir wollen nicht nur reden, sondern machen. Drei Tage lang drucken wir in allen Märkten auf unsere Kassenzettel Organspendeausweise – für alle. Das sind über sechs Millionen Ausweise, die wir so in über 2.200 Nachbarschaften verteilen“, heißt es vom Discounter.

Wenn du nach deinem Einkauf den Organspendeausweis auf dem Kassenzettel unterschreibst, gilt dieser „wie der offizielle Organspendeausweis“.

„Langfristig ist der offizielle Ausweis natürlich die bessere Alternative. Er wird in deinem Geldbeutel schneller gefunden und ist klar als Organspendeausweis zu erkennen, aber jeder Ausweis zählt.“ Wenn du also bei Penny an den drei genannten Tagen einkaufen gehst, lohnt sich der Block auf den Kassenbon besonders. (gb)

