Ausgerechnet beim Sommer-Comeback! Kunden sollten von diesem Discounter-Eis die Finger lassen

Mitten in der Hitzewelle kommt dieser Produktrückruf für einige sicher ungelegen – denn es handelt sich im Eis! Im Rahmen einer sensorischen Untersuchung wurden bei einem Artikel Abweichungen festgestellt, die darauf hindeuten, dass das Produkt nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist.

Doch um welches Produkt geht es hier genau? Wie „lebensmittelwarnung.de“ berichtet, ist das Produkt „Eiscreme Summer Pops 80 Gramm mit 8 Lutschern“ betroffen. Die betroffene Ware wurde über Filialen der Einzelhandelsketten Mäc Geiz und Pfennigpfeiffer vertrieben – beliebte Discounter in Deutschland.

Hier müssen Eis-Liebhaber Vorsicht walten lassen

Nach aktuellem Stand sind mehrere Bundesländer betroffen: Brandenburg, Berlin, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Laut „lebensmittelwarnung.de“ wurde die Liste der betroffenen Regionen zuletzt am 13.08.2025 aktualisiert. Es ist nicht auszuschließen, dass auch andere Bundesländer noch hinzukommen.

Verbraucherinnen und Verbraucher werden dringend gebeten, das betroffene Produkt nicht mehr zu verzehren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass von dem Artikel ein potenzielles Gesundheitsrisiko ausgeht. Der Hersteller empfiehlt, das Produkt in die Verkaufsstellen zurückzubringen. Der Kaufpreis wird in der Regel auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Für Rückfragen steht das Unternehmen per E-Mail allen Kunden unter info@mac-geiz.de zur Verfügung. „Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten!“, heißt es abschließend von Seiten des Unternehmens.