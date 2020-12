Silvester 2020: Auch in diesem Jahr darf „Dinner for One“ nicht fehlen.

„Dinner for One“: Irres Detail – ein Zufall machte die Aufnahmen noch besser

Silvester steht vor der Tür. Für viele darf kurz vor dem Jahreswechsel der beliebte Kurzfilm „Dinner for One“ nicht fehlen.

Seit 1963 amüsieren sich die Menschen über den Butler James. Der Kultfilm ist fester Bestandteil einer Silvesterparty. Zwar fallen solche in diesem Jahr eher kleiner aus, „Dinner for One“ wird dennoch für Heiterkeit sorgen. Besonders ein Detail ist dafür verantwortlich.

Silvester: Kultfilm begeistert jedes Jahr

Der Silvester-Klassiker „Dinner for One“ erzählt die Geschichte der alten Dame Miss Sophie und ihrem Butler. Das Geburtstagsessen der Hausherrin steht an. Da mittlerweile jeder der Gäste verstorben ist, bleibt dem Butler nichts anderes übrig, als sich selbst als die unterschiedlichen Geburtstagsgäste auszugeben. Da Miss Sophie blind ist, fällt ihr nicht auf, dass sie nur zu zweit sind.

Das ist Silvester:

der 31. Dezember, der letzte Tag des Jahres

Zum Jahreswechsel um Mitternacht wird meist mit Feuerwerk, Böllern und Glockengeläut gefeiert

Gedenktag des heiligen Papstes Silvester I

auf Silvester folgt der Neujahrstag

wurde bereits im Römischen Reich gefeiert

Sir James muss, um eine glaubhafte Nachahmung hinzulegen, mit dem Geburtstagskind anstoßen - und das für alle Gäste. Schnell ist der Butler so betrunken, dass er mit seinem ungebremsten Verhalten für Lacher sorgt. Auf einen besonderen Lacher solltest du beim nächsten Schauen achten.

So wie man es aus Sitcoms kennt, wird bei jeder lustigen Szene ein Lachen eingefügt. Bei „Dinner for One“ entstand dieses durch einen ganz besonderen Zufall. Bei der Aufzeichnung des Films war die damalige NDR-Mitarbeiterin Sonja Göth mit am Set.

Diesen Teppich kennt wohl jeder. Weil er schon beschwipst ist, stolpert der Butler darüber. Foto: picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Sie musste über die Missgeschicke von James so sehr lachen, dass sie einen regelrechten Lachkrampf bekam. Ihr Mann, der den Drehort ausleuchtete, kam auf die Idee den Ton mit in den Film zu schneiden. Laut „Tv Movie“ kam es so zu dem legendären Lachen im Hintergrund.

An Silvester läuft der Klassiker ab 15.45Uhr im NDR, danach abwechselnd in der ARD, WDR und dem BR im Fernsehen. Da kann das neue Jahr also kommen!