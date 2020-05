Die Eisheiligen in NRW: Bibber-Prognose! Kälte-Welle schlägt erbarmungslos zu

Bei dem aktuell traumhaften Frühlingswetter sind frostige Temperaturen wahrscheinlich das Letzte, was die Menschen erwarten. Doch vor allem Landwirte und Hobbygärtner wissen: Mitte Mai ist die alljährliche Zeit der Eisheiligen.

Diese Kaltlufteinbrüche aus Nordeuropa können Jahr für Jahr mitten im Frühling noch einmal für verspätete Nachfröste sorgen – eine große Gefahr für Pflanzen, die bereits weit ausgetrieben sind. Doch wie wahrscheinlich ist das Wetterphänomen Eisheilige 2020 in diesem Jahr?

Die Eisheiligen: Gibt es diesen Mai erneut Frost?

Die Eisheiligen werden seit über 400 Jahren auf den Zeitraum vom 11. bis 15. Mai datiert. Seit diesem Montag ist der Winter also in der Theorie noch einmal nach NRW zurückgekommen. Und in der Praxis?

Ab Montag strömt nämlich tatsächlich kältere Luft aus dem Norden nach Deutschland. Am Montag gibt es örtlich noch etwas Regen, der aber am Vormittag nach und nach abzieht, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen sagte. Die Nacht wird klar und trocken - aber kalt bei Temperaturen von zwei Grad. Frost sei dementsprechend nach aktuellem Stand an einigen Orten nicht auszuschließen.

Nicht überall sinken die Temperaturen unter Null

Dienstag und Mittwoch sollen die Frühwerte des Tages ebenfalls kalt sein. Am Dienstag ziehen neue Wolken mit vereinzelten Schauern auf - besonders im Norden. Im Laufe des Tages sei der Regen dann aber weg, so die Meteorologin. Ab Mittwoch werde die Woche wechselnd bewölkt bis heiter und trocken. Natürlich gibt es dabei regionale Unterschiede. Durchschnittlich sollen die Mindesttemperaturen in Deutschland von Sonntag auf Montag um vier bis sechs Grad sinken.

Von der Kälte soll vor allem Süddeutschland betroffen sein, dort sind Mindesttemperaturen von minus vier Grad in der Nacht auf Dienstag angesagt. In Mittelgebirgen und in tieferen Lagen ist sogar Schneefall möglich.

Während die meisten Menschen sich lediglich auf kältere Temperaturen einstellen müssen, könnten die Eisheiligen für Gartenfreunde und Landwirte eine Katastrophe bedeuten: Egal ob Blumen oder Nutzpflanzen – plötzlicher Frost kann die Ernte massiv beschädigen oder sogar komplett zerstören. (at mit dpa)