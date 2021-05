DHL: Boten klingeln nicht mehr bei dir – so stellen sie die Pakete künftig zu

Paketempfänger aufgepasst: Es kann sein, dass DHL künftig nicht mehr bei dir klingeln wird!

Wer sich des Öfteren Pakete bestellt, der wird die Situation kennen: Gespannt wartet man am Zustellungstag zu Hause darauf, dass es klingelt. Bei DHL wird das künftig nicht immer nötig sein.

Bei DHL gibt es ein neues Zustellungsverfahren. Foto: Jan Woitas zb / dpa

DHL: Neues Zustellungsverfahren

Das neue Zustellungsverfahren geht aus einem Schreiben von DHL hervor, das dem Onlinemagazin „Paketda“ vorliegt. Demnach müssen die Paketboten einer neuen Regelung zufolge nicht mehr klingeln. Das trifft allerdings nur auf bestimmte Kunden zu.

-------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

-------------------

Der Klingelverzicht betrifft DHL-Kunden, die Inhaber eines Abstellorts sind. Es gibt nämlich bereits seit Jahren die Möglichkeit sein Paket beispielsweise auf der Terrasse oder im Garten ablegen zu lassen.

DHL: Klingeln ist beim Ablagevertrag keine Pflicht mehr

Wenn die Vereinbarung nicht aufgehoben wurde, ist dieser Ablagevertrag für weitere Paketlieferungen gültig. Doch bislang mussten die Paketboten trotzdem klingeln. Das entfällt jetzt mit der neuen Regel.

Bei manchen Kunden wird DHL nicht mehr klingeln. Foto: IMAGO / Peter Endig

„Künftig stellen wir ein für Sie bestimmtes Paket direkt an Ihrem Ablageort zu – ohne den Versuch der persönlichen Zustellung an der Haustür. Vor der Ablage wird demnach nicht mehr bei Ihnen geklingelt, was für Sie einen ungestörten und zügigen Empfang Ihrer Sendung bedeutet“, heißt es in dem DHL-Schreiben, welches „Paketda“ veröffentlichte.

DHL: Kunden werden über Zustellung trotzdem informiert

Über die erfolgreiche Zustellung will der Paketdienstleister seine Kunden aber trotzdem mit einer Karte im Briefkasten oder per E-Mail informieren.

-----------------

----------------------

Wenn du trotzdem willst, dass DHL bei dir klingelt, kannst du das bis Mitte Juni über die Webseite des Unternehmens mitteilen. Dazu registriert man sich und gibt seinen Ablageort digital an oder setzt in den Einstellungen ein Häkchen bei „Der Zusteller soll vor der Zustellung klingeln“.

Es gibt noch eine weitere Neuerung bei DHL. >>> Hier erfährst du mehr. (cf)