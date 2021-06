DHL-Bote soll Paket in 2. Stock liefern – dort angekommen reagiert er total unerwartet

Übler Vorfall bei der Lieferung eines DHL-Pakets!

Zwar brachte er einem Kunden sein Paket pünktlich und auf Wunsch sogar bis vor dessen Wohnungstür im zweiten Stock – doch wie der DHL-Bote ihm gegenüber dann reagierte, macht fassungslos. Was war passiert?

Eine Frau beschwert sich über Ärger mit DHL. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Wolfram Steinberg | Wolfram Steinberg

DHL: Kunde lässt Paketboten in 2. Stock laufen - dann passiert es

Während der Corona-Pandemie wurden noch mehr Pakete als zuvor bestellt. Die Paketzusteller von DHL, Hermes und Co. haben also mehr als genug zu tun.

Bei einer DHL-Zustellung kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Weber

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

Besonders bei den derzeit sehr warmen Temperaturen haben wohl die wenigsten DHL-Zusteller Lust darauf, ein schweres Paket in eine der oberen Etagen eines Mehrfamilienhauses zu tragen. Genau das musste anscheinend ein DHL-Bote machen. Doch wie er sich dann verhielt, ist mehr als fragwürdig.

DHL: Paketbote reagiert er völlig unerwartet

Eine Frau regte sich so sehr über das Verhalten auf, dass sie sich über Facebook bei DHL beschwerte und sogar drohte. „Ich bin froh, dass es jetzt sehr schnell geht mit Handycamera zu filmen, beim letzten Mal hat mein Bekannter, als er wegen seiner Gehbehinderung ein Paket bekam und der Zusteller es in den 2.Stock im Altbau tragen musste, den Bekannten als faulen Bock betitelt, da er das Paket selber hochtragen soll. Wenn es diesmal wieder geschehen sollte, werden wir das Video diesmal bei DHL auf der Seite posten oder allgemein bei Facebook usw.“

DHL: Ein Paketbote musste für die Zustellung in den 2. Stock gehen. Das hatte Folgen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

DHL reagierte umgehend auf die Drohung der Frau: „Bitte beachte, dass es nicht ohne Weiteres rechtmäßig ist, Personen ohne deren Einwilligung zu filmen und darüber hinaus die Aufnahmen zu veröffentlichen. Selbstverständlich ist eine Titulierung wie die genannte durch einen unsere Mitarbeiter nicht zu dulden.“ Man könne sich auch wegen einer Beschwerde an den Kundenservice wenden.

DHL: Dieses Mal hatte die Kundin Glück. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

DHL: Setzt die Kundin ihre Drohung um?

Glücklicherweise kam es gar nicht dazu, dass die Kundin ihre Drohung umsetzen wollte. „Heute kam das Paket an und der Zusteller war diesmal sehr nett, sodass er auch für seinen Service 8,- € Trinkgeld bekam, weil im Großen und Ganzen geben wir für guten Service gerne Trinkgeld.“ Das hört sich doch nach einer guten Lösung für alle Beteiligten an.

Doch wie ist es eigentlich? Muss der Paketbote das Paket bis an die Haus- oder Wohnungstür bringen? So ganz eindeutig ist das nicht geregelt. DHL schreibt in den AGB, dass „die Ablieferung ('Zustellung') durch Aushändigung gegen Empfangsbestätigung an den Empfänger“ vorgenommen wird. Wo diese stattfindet, ist nicht klar gesagt. Das lässt Raum für Interpretationen.

