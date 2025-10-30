Ärger zu Weihnachten? DHL spricht Klartext – Kunden plagen Geschenke-Sorgen

Weihnachten steht vor der Tür, und für viele ist die Vorfreude groß. Doch so schön die Feiertage auch sind, für manche beginnt jetzt der Stress. Pakete und Briefe müssen rechtzeitig verschickt werden – und dann ist da auch noch die Angst, dass sie nicht ankommen.

Genau hier will DHL helfen. Das Unternehmen verspricht, bestens auf den Geschenke-Rausch vorbereitet zu sein.

DHL stockt Personal und Fahrzeuge auf

Wie wichtig die Weihnachtszeit ist, weiß auch Nikola Hagleitner, die bei der DHL Group für den Post- und Paketbereich verantwortlich ist: „Die Vorweihnachtszeit ist für uns die intensivste Zeit des Jahres – und für unsere Kundinnen und Kunden eine besonders wichtige.“ Um das zu stemmen, hat DHL kräftig aufgerüstet. Rund 10.000 Aushilfskräfte springen ein, um die regulären 150.000 Mitarbeiter zu unterstützen – natürlich bezahlt nach Tarif. Außerdem hat sich DHL 11.000 zusätzliche Fahrzeuge gesichert und plant rund 14.800 Zustelltouren an den Spitzentagen. Das sind 5.000 mehr als üblich.

Wer spät noch Last-Minute-Geschenke verschicken will, kann auf die neuen Abendtouren und Direktfahrten zu Packstationen setzen. Laut DHL wird so auch dann noch gesichert zugestellt, wenn die Uhr bereits tickt. Der Tipp der Experten: Dennoch lieber früher versenden – das spart Nerven und schont den Geldbeutel.

Geschenke pünktlich bekommen – so klappt’s mit DHL

Damit niemand seine Weihnachtsüberraschung verpasst, gibt DHL klare Fristen vor: Pakete und Standardbriefe in Deutschland sollten spätestens am 20. Dezember eingereicht werden. Für etwas Eiliges steht der Expressservice bis zum 22. Dezember bereit. Internationale Sendungen müssen hingegen deutlich früher raus – je nach Zielland sind die Fristen unterschiedlich.

Hagleitner zeigt sich zuversichtlich: „Unsere Geschäftskunden und Privatkunden können sich auf uns verlassen. Wir freuen uns, unseren Beitrag zu gelungenen Feiertagen zu leisten.“ Dennoch warnt DHL vor den Herausforderungen, die der boomende Online-Handel und Events wie Cyber Week verursachen. Gemeinsam mit den Geschäftspartnern will das Unternehmen die enormen Sendungsmengen besser koordinieren.

Vertrauen in DHL, aber schnell handeln!

Übrigens: Viele der zusätzlichen Mitarbeiter arbeiten in Sortierzentren. Hier wird der Paketrückstau gemanagt, der direkt vor Weihnachten leicht entstehen kann. Mit straffen Zeitplänen und einer sorgsam geplanten Logistik will DHL verhindern, dass Pakete liegen bleiben. Wer bei Last-Minute-Käufen mit einer schnellen Zustellung rechnet, sollte auf die DHL-Express-Option setzen und die Fristen unbedingt beachten.

Probleme unter dem Baum will wohl niemand. Wer auf DHL setzt und vorausschauend plant, kann die Feiertage ohne Pannen genießen. Alle wichtigen Versanddetails für einen reibungslosen Ablauf hat DHL auf seiner Website zusammengefasst. So bleiben auch die Geschenke-Stress-Sorgen aus.