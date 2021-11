DHL: Mann postet Foto von Paket-Transporter – damit löst er eine heftige Diskussion aus: „Weiß gerade nicht, wen ich mehr hassen soll“

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Dass die großen gelben DHL-Transporter im Straßenverkehr hin und wieder zum Hindernis werden, darüber hat sich jeder bestimmt schon mal aufgeregt. Mal parken die Fahrer vor Garagen-Einfahrten oder einfach auf der Straße – zum großen Ärger der betroffenen Anwohner.

DHL: Ein Mann löste mit einem Foto eine große Diskussion aus. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Dean Pictures

Die meisten DHL-Zusteller parken halt da, wo es geht. Schließlich haben sie auch keine Zeit, ewig nach einem Parkplatz zu suchen. Ein Passant aus Erlangen (Bayern) hat nun allerdings etwas eher Ungewöhnliches auf der Straße bemerkt.

DHL: Passant total irritiert – Zusteller lässt Fahrradweg frei

Das Foto eines DHL-Transporters, der mitten auf der Straße hält, sorgt aktuell bei Twitter für eine riesige Grundsatzdiskussion zwischen Auto- und Fahrradfahrern.

Dabei sollte es sich nur um einen kleinen Scherz handeln, als ein Mann aus Erlangen einen Transporter fotografiert, der sich offenbar bewusst so positioniert hat, dass der Fahrradweg rechts von der Fahrbahn frei bleibt.

Wie ein Wagen von DHL steht, sorgt im Nezt für Diskussionen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Nur blöd, dass er damit die komplette Fahrbahn der Autos versperrt und die Fahrer hinter ihm in den Gegenverkehr ausweichen müssen, um am DHL-Wagen vorbeizukommen. „Woran erkennst du, dass der DHL-Bote privat Fahrrad fährt?”, kommentiert der Twitter-Nutzer seinen Schnappschuss humorvoll.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

DHL-Transporter versperrt Autofahrern den Weg – und die platzen vor Wut

Tausende Likes zählt das Foto des parkenden DHL-Transporters inzwischen. Hunderte Personen teilen den Beitrag sogar auf ihrem eigenen Profil, so sehr scheint dieser Anblick die Twitter-Community zu amüsieren.

Woran erkennst du, dass der DHL Bote privat Fahrrad fährt? pic.twitter.com/oEtmxhlZi1 — Sebastian Hornschild (@Hornschild) October 31, 2021

Doch unter dem Tweet melden sich auch einige Kritiker zu Wort. So löblich das Verhalten des Zustellers gegenüber Fahrradfahrern sei, so ignorant sei es in Bezug auf die anderen Autofahrer.

Foto: IMAGO / Andreas Gora

„Eine komplette Spur für Autos dichtgemacht. Ich weiß gerade nicht, wen ich mehr hassen soll: den Paketboten, der erstmal alles richtig gemacht hat, oder jeden einzelnen Radfahrer”, ärgert sich ein Nutzer, der den Drahteseln offensichtlich schon vor langer Zeit abgeschworen hat.

Ein anderer Mann pflichtet ihm bei: „Weshalb sind wartende Autofahrer besser als wartende Fahrradfahrer? Ich verstehe es nicht.” Eines muss man dem DHL-Boten jedoch lassen: So viel Rücksicht nimmt nicht jeder seiner Kollegen auf Fahrradfahrer.

