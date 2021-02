DHL teilt witzige Paketfotos – doch Kunde stellt sich jetzt diese wichtige Frage

Trotz Schneemassen die Post austragen: Mitarbeiter von DHL kommen bei den Wetterbedingungen an ihre Grenzen. (Archiv)

Liefer- und Zustelldienste wie DHL haben derzeit ein enormes Problem: Sie kommen nicht durch.

Die Schneeschmassen, die in den vergangenen Tagen gefallen sind, machen Unternehmen wie DHL zu schaffen. Doch was bedeutet das jetzt für die Pakete beziehungsweise die Kunden?

DHL: Schneemassen auf den Straßen

Während DHL derweil noch Werbung mit süßen Katzenbildern auf Facebook macht, sorgt sich die Kundschaft um ihre heiß begehrte Bestellung. Ein Kunde fragt auf Facebook nach: „Wo finde ich denn Infos darüber ob bei dem ganzen Schnee heute Pakete abgeholt werden?“

Am Montag sei es derweil zu massiven Einschränkungen gekommen: Nicht nur die Berge an Schnee auch die wetterbedingten Unfälle auf den Autobahnen und Straßen machen das Durchkommen so gut wie unmöglich.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

DHL: Engpässe bei Zustellungen

Das Wetter hat zur Folge, dass es zu Verzögerungen bei Paketzustellungen kommen kann, wie ein Sprecher des Konzerns aus Bonn mitteilte. Besonders Nordrhein-Westfalen und Thüringen habe es stark getroffen.

Aufgrund des Wetters kam es Montag bei DHL zu Lieferengpässen. (Archiv) Foto: picture alliance / Markku Ulander

Doch wann kommen die Pakete denn jetzt endlich an?

DHL: Entwarnung für weitere Verzögerungen

Während es am Montag zu Engpässen bei der Auslieferung kam, gibt der Konzern für Dienstag Entwarnung: Die Zustellungen sollen dann wieder so weit es geht normalisiert werden.

Und auch die Kunden haben zeigen Verständnis dafür: „Die Fahrer*innen sollen bei solchen Bedingungen wie heute selbstverständlich Zuhause bleiben. Die Menschen leisten ja schon mindestens ein Jahr Außergewöhnliches.“

Weiter geht es mit der Bewunderung der Katzenfotos. Denn die Kundschaft braucht nicht mehr lange auf die langersehnte Schneeschaufel zu warten – sie ist auf dem Weg! (ali, dpa)