DHL: Seniorin sauer über Paketboten – „Davor graut es mir“

Bad Godesberg. Großer Ärger bei einer DHL-Kundin!

Die 84-jährige Rita Fricke aus Bad Godesberg (NRW) erhielt nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten schon sechs Mal lediglich eine Abholkarte vom DHL-Boten, obwohl sie zu den angegebenen Zeiten zu Hause gewesen sei. Und offenbar hatten auch einige ihrer Nachbarn bereits ähnliche Probleme.

DHL: Seniorin (84) beschwert sich über Verhalten von Paketboten

Rita ist sich sicher: „Ich war zu den beiden auf der Karte angegeben Zeiten auf jeden Fall zu Hause.“ Die Schlange vor der DHL-Zentrale in Bad Godesberg habe bei ihren Abholungen „draußen bis zur dm-Filiale gestanden“, so die 84-Jährige. „Davor graut mir.“

+++ DHL-Kunde wartet auf Paket – als er diese Meldung erhält, ist er wutentbrannt: „Das ist das Letzte!“ +++

Doch bei aller Wut bringt Rita auch ein wenig Verständnis für die Paketboten auf. Während der Pandemie falle viel Arbeit an – und sie wohnt im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses ohne Lift oder Gegensprechanlage. Keine Freude für den Zusteller, aber eben auch kein Grund, deshalb aus Prinzip nur eine Abholkarte zurückzulassen.

-----------------------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

-----------------------------------

Einer der Nachbarn, die ähnliche Probleme beklagen, will sogar beobachtet haben, dass der DHL-Bote gar nicht erst mit der Ware vorgefahren sei, sondern lediglich mit dem Fahrrad – und den Abholkartne. „Daraufhin habe ich mich bei der DHL-Servicestelle beschwert“, erzählt Rita Fricke dem Bonner „General-Anzeiger“.

DHL will den Fall prüfen

Achim Gahr, Leiter der DHL-Pressestelle in Düsseldorf, will den Fall detailliert prüfen lassen: „Wir nehmen die Beschwerde ernst und entschuldigen uns, wenn sie berechtigt sein sollte“, so Gahr. Dass der DHL-Bote auf dem Fahrrad unterwegs gewesen sein soll, hält Gahr für eine Verwechslung. Das müsse eher der Briefträger gewesen sein.

-------------

Mehr zum Thema DHL und Deutsche Post:

DHL und Deutsche Post bieten neuen Service an – dann gehen die Diskussionen der Kunden los: „Geht's noch?“

DHL: Vorsicht Paket-Falle! Dieser Fehler sollte dir besser nicht passieren

DHL: Kunde erhält verwirrende Benachrichtigung – „DHL, ich habe Angst“

-------------

Yvonne Schürmann von der Verbraucherzentrale Bonn findet deutliche Worte bezüglich der Vorwürfe: „Damit würden die Boten zweifellos gegen Arbeitsvorschriften verstoßen.“ (at)