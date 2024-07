DHL: Postbote packt aus – deswegen rennt er nach dem Klingeln einfach weg

In den sozialen Medien kursieren viele kuriose Geschichten von Postkunden. Die einen ärgern sich über ihren DHL-Paketzusteller, die anderen posten Fotos von seltsamen Paket-Ablageorten. Doch was steckt wirklich hinter der Arbeit bei der Post? Auf der Plattform Reddit postete ein DHL-Mitarbeiter einen Beitrag, der unter dem Format „AmA“ (Ask me Anything) veröffentlicht wurde. Dort stand er Rede und Antwort.

Bereits 100 Kommentare sammelten sich unter dem Beitrag, in dem verschiedene Post-Kunden die Fragen stellten, die sie schon immer interessiert hatten – zum Gehalt, zu den Aufgaben und zum Zeitdruck der Zusteller.

DHL-Mitarbeiter packt aus

„Warum ich einfach wegrenne nach dem Klingeln? Eure Chance es herauszufinden“, schrieb der DHL-Mitarbeiter. Ja, und warum rennt er nach dem Klingeln weg? Das fragten sich auch einige andere Nutzer. „Das Problem ist die enorme Arbeitsbelastung, die man hat“, erklärte der Paketzusteller. Er stehe ständig unter Druck, alles richtig zu machen. Wenn die Mitarbeiter es zeitlich nicht schaffen, alles zuzustellen, werde ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht. „Von demher arbeite ich auch dementsprechend“, so der User.

+++ DHL, Hermes und Co: Kunden sind total genervt – ist DAS überhaupt erlaubt? +++

Er findet aber auch positive Worte für seine Arbeit. So erhält er nach eigenen Angaben einen Stundenlohn von 17,50 Euro. „Das Gehalt ist wirklich gut. Und vor allem für Leute ohne Schulabschluss/Ausbildung eine sehr gute temporäre Hilfe, um finanziell über die Runden zu kommen“, empfiehlt er weiter. Nur mit dem Zeitdruck müsse man klarkommen. Immerhin: Überstunden müsse er aber nicht machen und während der Arbeit könne er Podcasts und Musik hören.

„Abstellgenehmigung ist super“

Ein anderer User stellte eine Frage, die sicher so manchem auf der Seele brennt: Warum wird die Abgabe beim Nachbarn nicht berücksichtigt und das Paket erst am nächsten Tag in die Filiale gebracht? Die Antwort des Paketboten war einfach: Weil man einfach keine Zeit hat. Oft würden Nachbarn das Paket nur von bestimmten anderen Nachbarn annehmen und es komme zu zeitaufwändigen Diskussionen.

Der Postbote erklärte daher in dem Reddit-Beitrag: „Abstellgenehmigung ist super. Z.B. Terrasse oder so, da stellt man es auch ab.“ Der Abstellort „Wohnungstür“ ist aber vor allem in Mehrparteienhäusern wenig hilfreich. „Klingeln, hoffen, dass wer da ist und dann überall gucken, wo die Person wohnt? Dafür ist keine Zeit. Wenn, dann auch noch das Stockwerk aufschreiben“, empfiehlt er daher.

Das könnte dich auch interessieren:

Alles in allem beantwortet er damit sicher die eine oder andere Frage, die sich mancher DHL-Kunde schon lange stellt, und klar ist: Man sollte mehr Verständnis für die Arbeit aufbringen und sich nicht über jede Kleinigkeit im Netz aufregen, schließlich stecken auch nur Menschen hinter dem Job.