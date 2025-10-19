DHL erhöht wieder Paket-Preise – jetzt trifft es DIESE Kunden

DHL hat in der Vergangenheit immer wieder die Preise erhöht, der Paketdienstleister hat sich auch immer wieder an der Inflation angepasst. Jetzt geht DHL den nächsten Schritt. Kunden müssen stark sein.

Denn ab dem 1. Januar 2026 wird DHL die Preise für Geschäftskunden im nationalen und internationalen Paketversand anheben. Die betroffenen Unternehmen werden individuell über ihre neuen Tarife informiert. Die Kostenanpassung begründet das Unternehmen mit höheren Personalkosten und den kontinuierlichen Investitionen in nachhaltige Logistik und moderne Infrastruktur.

DHL geht weitere Investitionen an

Ein entscheidender Faktor für die Preiserhöhung sind die gestiegenen Kosten für das Personal.

Rund 116.000 Zustellerinnen und Zusteller sind bei DHL tarifvertraglich abgesichert und fest angestellt. „DHL investiert konsequent in gute Arbeitsbedingungen und zahlt attraktive Tariflöhne,“ begründet der Paketdienstleister diesen Schritt. Im Vergleich zur Konkurrenz hebt DHL hervor, dass rund 98 Prozent der Pakete von eigenen Mitarbeitenden ausgeliefert werden.

Gleichzeitig modernisiert DHL die Infrastruktur und forciert den Ausbau klimafreundlicher Lösungen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Elektrifizierung der Zustellflotte. Bis 2030 plant DHL, die Zahl der Pack- und Poststationen von derzeit über 16.500 auf 30.000 zu erhöhen. Diese Paketautomaten bieten Kundinnen und Kunden Flexibilität, da sie an zentralen Orten stehen und rund um die Uhr genutzt werden können.

Die Preiserhöhungen gelten ausschließlich für Geschäftskunden im Paketversand. DHL betont, dass weder das DHL Express-Geschäft noch der Versand für Privatkunden von der Maßnahme betroffen sind. Diese Anpassung betrifft ausschließlich den nationalen und internationalen Paketversand, um die Qualitätsstandards für Geschäftskunden zu steigern und nachhaltige Lösungen weiter auszubauen.

Marktposition soll weiter gestärkt werden

DHL zeigt, dass wirtschaftliche Stabilität und nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen Hand in Hand gehen. Die zunehmenden Investitionen des Unternehmens in die Dekarbonisierung und den Ausbau der Infrastruktur unterstreichen, dass Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist.

Die neuen Preise treten planmäßig im Januar in Kraft und sollen dazu beitragen, langfristig hochwertige Dienstleistungen von DHL zu sichern. Mit diesem Schritt passt sich DHL nicht nur den wirtschaftlichen Gegebenheiten an, sondern stärkt seine Position als einer der führenden Paketdienstleister in Deutschland.