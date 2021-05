DHL ändert die Paketzustellung – Kunden außer sich

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Die Corona-Pandemie lässt den Online-Handel wohl mehr den je boomen. Entsprechend gewachsen ist auch die Arbeitslast für Paketzulieferer wie DHL, Hermes und Co.

Nun hat DHL bei der Paketzustellung etwas umgestellt - für einige Kunden offenbar ein Grund zum Ausrasten.

DHL: Eine veränderte Paketzustellung verärgert Kunden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

DHL: Kunden außer sich wegen geänderter Paketzustellung

Die Änderung erklärt dabei auch einige Beschwerden, die sich aktuell auf der Facebook-Seite von DHL sammeln. Dort schreibt eine Frau beispielsweise, sie sitze wegen Corona seit über einem Jahr im Homeoffice „und trotzdem war ich angeblich mal wieder nicht da beim Zustellversuch?!“ Und weiter: „Ich fühle mich langsam wirklich mehr als auf den Arm genommen.“

Sie sei sich sicher, dass der Paketzusteller gar nicht erst bei ihr geklingelt habe. Besonders bitter dabei: „Zehn Minuten vorher hab' ich erfolgreich ein Paket für eine Nachbarin angenommen... Das kam per Hermes. Die Fahrer dort wissen halt, wie man eine Klingel bedient“, ärgert sich die Frau.

---------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

---------------

Ähnliches hat auch ein Mann am Freitag erlebt. Er schreibt mit voller Ironie: „Ich freue mich, dass mein Paket bei einem Hausbewohner abgegeben wurde, obwohl ich den ganzen Tag zu Hause war!“ Für den Kunden ist das besonders ärgerlich: „Danke an den 'freundlichen' Paketzusteller, dass ich jetzt mit meinem Rollator im Haus rumfahren darf.“ DHL verwies dazu bloß auf seinen Facebook-Chat, in dem das Unternehmen Beschwerden entgegennimmt.

DHL: Kunden werden ihr Paket nun vermehrt in einer Filiale abholen müssen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Ralph Peters

Kundin stellt DHL zur Rede

Mehr als wütend zeigt sich auch eine Frau. „Ich finde es eine absolute Frechheit von euch. Ich warte hier auf mein Paket, das ich per Nachnahme gekauft habe. Und dann kommt die Post, und was krieg' ich einen Zettel - konnte nicht zugestellt werden. Angeblich wegen Corona.“

Jetzt müsse sie die Filiale aufsuchen, obwohl sie im 9. Monat schwanger sei - und einen 25 Kilogramm schweren Hundefutter-Sack abholen. In der Filiale würden mindestens zwei Personen arbeiten und wenn sie Pech habe, sei noch mindestens eine weitere Person da. Sie will wissen: „Meint ihr nicht, dass es einfacher gewesen wäre, mir mein Paket vor die Haustür zu stellen, das Geld zu nehmen und wieder zu fahren? Immerhin bezahlt man ja sechs Euro dafür.“

Doch für die Vorfälle gibt es zumindest teilweise eine recht einfache Erklärung: DHL hat etwas bei der Zustellung von einigen Paketen geändert.

---------------

DHL erklärt geändert Paketzustellung

Der Paketdienst reagierte auf Facebook mit einer umfangreicheren Erklärung: „Bei Sendungen, die ein Nachentgelt erfordern, die Zusatzleistung Nachnahme tragen oder mit dem Service Ident Check beauftragt wurden, wird während der aktuellen Situation kein Zustellversuch unternommen, um die Zusteller und Empfänger zusätzlich zu schützen.“ Die Sendungen würden daher direkt in die Filiale gebracht und müssten vom Empfänger oder einer von ihm durch Vollmacht beauftragten Person dort abgeholt werden.

Der Grund: „In der Filiale werden für die Mitarbeiter und Kunden bessere Schutzmöglichkeiten angeboten und es besteht die Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens.“ Abschließend heißt es noch: „Wir bedauern, wenn dies im Einzelfall nachteilig ist.“ Ob die betroffenen Kunden dies vertröstet, ist indes unklar... (nk)

