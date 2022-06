DHL: Kunden sind sauer – weil ihre Pakete plötzlich hier landen

Dieses Phänomen ärgert derzeit so manchen Kunden von DHL. Dabei trifft den Paketdienst bei dieser Problematik in vielen Fällen gar keine Schuld. Aber eins nach dem anderen.

Für Paketdienste wie DHL sind es stressige Zeiten. Sie gehen in einer Flut von Aufträgen unter, weil immer mehr Menschen ihre Lieblingsprodukte im Internet bestellen und liefern lassen. Während der Corona-Pandemie erreichte das Lieferaufkommen einen vorläufigen Höhepunkt, weil speziell während der Lockdowns und der Schließung größter Teile des Einzelhandels alle Menschen zum Online-Shopping verdammt waren.

DHL und die Sendungs-Flut

Eine Folge dieser Sendungs-Flut: Die Postfilialen und Paketannahmestellen platzen regelmäßig aus allen Nähten. Schließlich sind viele Kunden nicht zuhause, wenn der Paketbote die Sendung zustellen will. In diesen Fällen landen die Pakete in einer Filiale. Manche Empfänger lassen sich die Pakete gleich von vornherein an eine Filiale ihrer Wahl schicken, weil sie schon wissen, dass sie zum Zeitpunkt der Zustellung womöglich nicht zuhause sind.

Und genau bei diesen Vorgängen gab es bei DHL zuletzt immer wieder Probleme für manche Kunden. Bei den einen Kunden wurden Pakete in Filialen gebracht, die vergleichsweise weit vom Wohnsitz des Empfängers entfernt lagen. Bei anderen Kunden wurden die Pakete nicht in die Wunsch-Filiale gebracht. Auf der Facebook-Seite von DHL äußerten daher zuletzt einige Kunden Kritik.

DHL bezieht Stellung

DHL bezog daraufhin Stellung und teilte mit, dass die Umleitung zu vergleichsweise weit entfernten Filialen verschiedene Gründe haben kann. Häufig bestehe das Problem, dass Paketannahmestellen (zum Beispiele Kioske) kurzfristig früher schließen oder keine ausreichende Lagerkapazität haben. „In solchen Fällen kann die Umleitung in eine andere Filiale notwendig sein“, teilt DHL den irritierten Kunden mit.