DHL-Pakete kommen plötzlich eine Woche später an – weil Empfänger diesen Fehler machen

Da war bei manchen Kunden von DHL in jüngerer Vergangenheit der Ärger ganz schön groß. Der Grund: Ihre Pakete kamen eine Woche später an als geplant. Doch den Paketdienst traf dabei keine Schuld. Denn die Empfänger machten einen großen Fehler. Aber der Reihe nach.

Paketdienste wie DHL haben es heutzutage nicht leicht. Auf der einen Seite dürfen die Unternehmen sich zwar über eine Flut von Aufträgen freuen. Schließlich verlagert der Handel sich immer weiter ins Online-Geschäft, was zu vielen Bestellungen im Internet und somit zu Lieferungen durch DHL und Co. führt.

Auf der anderen Seite bringen die vielen Aufträge den Konzern und seine Mitarbeiter regelmäßig an den Rand ihrer Kapazitäten. Das macht sich besonders stark bemerkbar bei der Frage: Wo sollen die vielen Pakete zwischengelagert werden, die nicht direkt an die Empfänger zugestellt werden können?

Auch interessant: DHL: Schock für Kunden! Unternehmen dreht an Preisschraube für Pakete

DHL muss kreativ werden

Die Postfilialen platzen schließlich seit Jahren aus allen Nähten. Und so musste DHL sich zuletzt so manches einfallen lassen, um die großen Paket-Fluten in den Griff zu bekommen. Manche Pakete werden in Geschäften deponiert, andere Pakete kommen in Packstationen unter.

Eine weitere Neuerung ist der Wunschtag bei der Zustellung. Hier können Empfänger einen Tag angeben, an dem sie ihre Sendung zuhause in Empfang nehmen wollen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Empfänger auch wirklich zuhause sind, wenn der Paketbote klingelt.

Diese Funktion wird von einigen Kunden gern entgegengenommen. Problematisch wird es nur, wenn Kunden dabei einen entscheidenden Fehler begehen. Und genau so ist es zuletzt manchen Kunden ergangen.

DHL-Kunden beschweren sich – zu Unrecht

In den sozialen Netzwerken beschwerten jene Kunden sich zunächst darüber, dass die erwarteten Pakete plötzlich um eine Woche später zugestellt wurden als festgelegt. Die Kunden waren sich zunächst sicher, dass dies ohne ihr eigenes Zutun geschehen sei.

Doch aufmerksame DHL-Experten erkannten schnell, was hier das Problem gewesen sein könnte. Statt eines Einzel-Wunschtages hatten diese Kunden einen Dauer-Wunschtag eingerichtet. Und daher wurden ihre Pakete um je eine Woche versetzt geliefert. Wer seine Sendungen via Wunschtag liefern lässt, sollte also genau hinsehen.