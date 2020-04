DHL: Keine Pakete mehr? „Leider ist DHL komplett...“

Ist die Zustellung unserer Pakete per DHL in Gefahr? Laut einem RTL-Bericht steht das Unternehmen vor einem Kollaps. Die Corona-Krise macht DHL gewaltig zu schaffen. Müssen wir auf Alternativen wie Hermes, DPD und Co ausweichen?

Zwei Wochen wartet eine Frau bereits auf ihr DHL-Paket. Es kommt einfach nicht an. Denn das Versandunternehmen hat seit Corona mehr als genug zu tun. Da die Geschäfte in den letzten Wochen deutschlandweit geschlossen waren, griffen viele auf Online-Bestellungen zurück.

DHL überlastet?

Beim Shop fragt die Frau nach, woran es hapert. Antwort: „Leider ist DHL komplett überlastet und hat einen Kollaps angemeldet. Dies ist das erste Mal in der Geschichte von DHL der Fall, was zeigt, was dort los ist.“

Verstehen kann man es. Denn laut DHL werden am Tag etwa neun Millionen Pakete ausgeliefert. Im Jahresdurchschnitt sind es üblicherweise 5,2 Millionen. Situationen wie zu Weihnachten, „nur, dass es in dieser Form so nicht absehbar war und wir keine Zeit hatten, die sonst üblichen, umfassenden Vorbereitungen zu treffen“, so DHL.

Die Corona-Krise macht DHL zu schaffen. Es wird einfach zu viel bestellt. Foto: imago images / spfimages

DHL hatte keine Zeit, noch mehr Mitarbeiter einzustellen, die den Mehraufwand stemmen. Einen Kollaps weist das Unternehmen aber zurück: „Die Schilderungen des Online-Shops können wir nicht bestätigen. Trotz lokaler Verzögerungen und enormer Sendungsmengen erreichen derzeit immer noch etwa drei von vier DHL-Paketen ihren Empfänger bereits am nächsten Werktag – normalerweise sind dies mindestens vier von fünf Paketen.“

Trotzdem macht die Situation dem Unternehmen und den DHL-Mitarbeitern zu schaffen. 40 Prozent mehr Pakete müssen ausgeliefert werden. Ein Bote gesteht: „Wir müssen im Moment sämtliche freie Tage opfern, nur um zu arbeiten. Wir wissen, dass die Sendungsmengen über Nacht nicht mehr bearbeitbar sind.“

-----------

Das sind die Symptome des Coronavirus':

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

-----------

Die Kunden sollen laut DHL aber Verständnis für die längeren Lieferzeiten haben. DHL: „Es gibt viel Zuspruch und viel Verständnis aufgrund der Pandemie-Situation.“

-------

Mehr zum Thema DHL:

DHL: Das gab‘s noch nie! Pakethändler führt jetzt DAS ein – Jeder Kunde profitiert davon

DHL: Paketbotin mit peinlicher Panne – „Entschuldigung, ich...“

DHL: Neuerung! Bitter für Kunden, wenn sie jetzt DAS vorhaben

-------

DHL stellt 2000 Mitarbeiter ein

Um dem Kollaps zu entgehen, soll DHL laut eigenen Angaben kurzfristig 2000 neue Mitarbeiter eingestellt haben. „Wir setzen im Paketbereich vermehrt Kollegen aus anderen Bereichen unseres Unternehmens, wie dem Brief- oder Landfrachtgeschäft, ein. Wie auch im Vorweihnachtsgeschäft üblich, unterstützen uns zudem vorübergehend auf freiwilliger Basis auch Mitarbeiter aus dem Verwaltungsbereich in der Paketbearbeitung.“

+++ Coronavirus DHL: Paket-Panik! Ist es möglich, dass sich Kunden... +++

Laut RTL gab es schon vor Corona schwierige Bedingungen für die DHL-Mitarbeiter. Sie nutzen Tricks, um den Aufwand zu stemmen. So warten Boten zum Beispiel nach dem Klingeln nicht lange ab, ob die Tür des Empfängers sich öffnet. (ldi)