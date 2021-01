DHL verkündet Neuerung – es betrifft alle Kunden: „Sorry Leute, die Ausrede gilt nicht mehr“

Eine Neuerung bei DHL bringt schreibfaule Kunden in die Bredouille. (Symbolbild)

Praktische Neuerung bei DHL!

Wer einen Brief verschicken will, muss dafür bald nicht mehr zur Post-Filiale laufen. Doch was zunächst nach einer Erleichterung für alle Kunden klingt, hat laut DHL auch einen entscheidenden Nachteil. Zumindest dann, wenn man es mit einem Augenzwinkern betrachtet.

DHL: Neue Briefmarke hat einen entscheidenden Nachteil

Möglich macht's eine neue Form der Briefmarke, die nicht mehr auf den Umschlag geklebt werden muss. Das Frankieren erledigt jetzt stattdessen der Kugelschreiber.

Das funktioniert durch einen Code, den Kunden statt Briefmarke über die DHL-App erwerben können. Der muss dann nur noch dort hingekritzelt werden, wo eigentlich das herkömmliche Postwertzeichen gelandet wäre. Ab in den Briefkasten, und schon geht die Nachricht auf Reise.

DHL: Die mobilen Briefmarken bringen Schreibfaule möglicherweise dazu, den Stift doch wieder in die Hand zu nehmen. (Symbolbild) Foto: Deutsche Post

Eine gute Sache. Wäre da nicht dieses eine Problemchen, mit dem die Neuerung manch einen Kunden in Verlegenheit bringen könnte...

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

„Ich wollte dir ja schreiben, Oma, aber ich hatte keine Briefmarke...“, textet der Logistikdienstleister bei Facebook neben das Foto eines jungen Mannes, dem vor lauter Ausreden schon eine ziemlich lange Nase gewachsen ist.

Tja, das war einmal! „Sorry Leute, die Ausrede gilt nicht mehr“, meint DHL – dank der neuen mobilen Briefmarke. Wer die Geburtstagskarte für Oma vergisst, muss sich ab jetzt wohl ein kreativeres Alibi einfallen lassen.

So reagieren die DHL-Kunden

Bei den anderen DHL-Kunden handelt es sich im Gegensatz zu dem jungen Mann mit der langen Nase anscheinend eher um fleißige Vielschreiber, die alle wichtigen Daten auf dem Schirm haben.

„Schon mehrmals gemacht, klappt prima“, freut sich eine Frau in den Kommentaren. Eine andere meint: „Das ist doch mal praktisch.“ (vh)