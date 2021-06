DHL: Frau platzt der Kragen bei Paket-Zustellung – „bin stinksauer“

Fehlende Benachrichtigungen oder das Paket falsch zugestellt - es gibt genügend Gründe, sich über schlechten Service von Paketdienstleistern wie der DHL zu beschweren. Nun hatte eine Frau genug!

Einer Frau ist wegen DHL der Kragen geplatzt. Grund dafür ist das Verhalten der Paketboten. Ihren Ärger hat sie öffentlich auf der Facebook-Seite des Unternehmens freien Lauf gelassen.

Eine DHL-Kundin ärgert sich über Paketboten. Foto: Jan Woitas / zb dpa

DHL-Kundin ist sauer

Nicht selten klagen Menschen darüber, dass Pakete nicht angekommen sind. Oder, dass sie einfach woanders abgegeben worden seien, obwohl man doch zu Hause war und den Paketboten sehnsüchtig erwartet hat.

Genau so etwas ist auch einer DHL-Kundin passiert. Sie ärgerte sich sogar so sehr darüber, dass sie bei DHL einen Facebook-Beitrag verfasste. Und der brachte ihre angestaute Wut gut zum Ausdruck.

-------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

-------------------

DHL-Kundin klagt über Paketboten

„Ist das normal, dass die Lieferanten die Pakete einfach nur noch in den Flur schmeißen oder einfach woanders abgeben, obwohl man zu Hause ist (nur weil ich oben wohne)?. Ich bin in letzter Zeit nur noch genervt. Ich bin körperlich eingeschränkt und für mich ist das nicht so einfach. Ich bin drauf angewiesen, dass man mir die Sachen bringt und nicht irgendwo hinstellt. Deshalb lasse ich mir ja Sachen liefern“, schreibt die Frau in ihrem Post.

Eine DHL-Kundin ließ ihren Ärger auf der Facebook-Seite des Unternehmens freien Lauf. Foto: IMAGO / Peter Endig

„Und wenn man dann einen Fahrer drauf anspricht, muss man sich noch doofe Sprüche anhören. Ich habe Verständnis dafür, dass der Job echt nicht leicht ist, aber so geht das gar nicht. Ich bin stinksauer“, wettert die DHL-Kundin drauflos.

----------------

Weitere News zu DHL:

DHL-Bote kann Paket nach Tragödie nicht zustellen – was er dann macht, ist völlig irre

DHL: Paket beschädigt? DAS musst du als Kunde jetzt beachten

DHL: Kunden klagen über nicht zugestellte Pakete – das Unternehmen hat eine simple Erklärung

--------------------

DHL will das Problem gemeinsam mit der Kundin lösen

Und wie reagiert DHL auf den Wut-Post der Frau? Das Unternehmen zeigt sich sehr kooperativ! Man wolle mit den zuständigen Kollegen Rücksprache halten und sich bei ihr melden.

Klingt nach einer guten Lösung, mit der beide Parteien erst einmal zufrieden sein dürften.

Nicht nur DHL muss sich von Kunden Kritik anhören. Auch Rewe wurde kürzlich auf seiner Facebook-Seite heftig kritisiert. Grund war das Verkaufen von Billig-Fleisch. Doch das Unternehmen wehrte sich und hatte einiges klarzustellen. >>> HIER kommst du zu dem Artikel. (cf)

Nicht nur DHL, auch die Deutsche Post hat manchmal Ärger mit Zustellern: Eine Mitarbeiterin hat mit ihrem kriminellen Verhalten die Unzufriedenheit der Kunden allerdings auf die Spitze getrieben. >>> HIER kommst du zu dem Artikel.