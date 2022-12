DHL: Pakete von einigen Kunden nicht zugestellt – „Das nenn ich Arbeitsverweigerung“

Gerade kurz vor Weihnachten geht es bei DHL hoch her. Immerhin möchte wohl jeder Kunde seine Geschenke noch vor Weihnachten erhalten. Mittlerweile erfreuen sich zum Geschenkekauf neben dem klassischen Besuch der Geschäfte in der Innenstadt auch die unterschiedlichsten Online-Plattformen großer Beleibtheit.

Manchmal geht das vor Weihnachten aber auch ordentlich in die Hose. Nun haben einige Kunden von DHL berichtet, dass ihre Pakete nicht zugestellt worden sind, obwohl sie alles richtig gemacht hätten. Sie sind auf 180.

Einige Kunden wütend auf DHL

Wer kennt es nicht: Kurz vor Weihnachten fehlt noch das ein oder andere Geschenk. Und dann soll es natürlich möglichst schnell gehen. Dafür nutzen viele Deutsche den Versand von DHL. Manchmal kommt es aber auch dort zu Problemen, wie diese Fälle zeigen.

Über Facebook hat sich nun ein Kunde beschwert, dessen Sendung offenbar nicht angekommen ist. „Tolle Leistung DHL Das ist mal echt schnell. Eben noch ins Zustellfahrzeug und schon ist keiner auffindbar bei meiner (aktuellen) Anschrift.

Das nenne ich Arbeitsverweigerung“, wütet der Mann auf der Facebook-Seite von DHL. Zu seinem Text postet er noch einen Screenshot seines Sendungsverlaufs, der zeigt, dass „eine Zustellung der Sendung nicht möglich“ war.

Pakete wurden zurückgesandt

Offenbar ist er nicht der einzige DHL Kunde, der sich mit einem solchen Problem rumschlagen darf. „Och, das hatte ich auch schon. Mein Paket, an eine Packstation adressiert, ging zurück“, kommentiert eine Frau.

„Hatte ich vor 2 Wochen auch. Trotz komplett korrekter Adresse wurde das Paket zurück geschickt, da Name angeblich nicht an der Klingel stand. Das Schlimme ist, selbst wenn man versucht, das Zurücksenden zu verhindern: keine Chance“, berichtet eine weitere Kundin. Nach einigem Hin und Her habe sie aber immerhin eine Gutschrift von DHL erhalten. Weitere Nutzer schreiben ebenfalls, dass sie ein solches Problem bereits gehabt hätten. Wir haben bei DHL nachgefragt. Dass der Absender die korrekte Adresse auf der Sendung vermerkt haben und der Briefkasten beschriftet sein muss, verstehe sich von selbst. Weitere Tipps zu dem konkreten Fall gab es von DHL aber nicht.