DHL wendet sich mit einer dringenden Bitte an seine Kunden. (Symbolbild)

DHL hat dringende Bitte an Kunden! Auch du bist vermutlich gemeint

Die Vorweihnachtszeit ist die stressigste Zeit des Jahres für die DHL. Doch in diese Jahr ist alles noch schlimmer, durch den Corona-Lockdown mussten Einzelhändler schließen. Heißt: Es werden noch mehr Pakete verschickt.

DHL hat sich deshalb nun mit einem dringenden Hinweis an alle Kunden gewandt. Wetten, es betrifft auch dich?

DHL mit dringender Bitte an Kunden

Viele Betreiber und Ladenbesitzer bangen wegen Corona um ihre Zukunft. Anders sieht es hingen bei den Paketdiensten wie DHL und Co. aus. Sie haben sogar so viel zu tun, dass sie sich jetzt an ihre Kunden gewandt haben.

Auf Facebook schreibt DHL: „Das Weihnachtsgeschäft ist bereits in vollem Gange und ihr könnt aktiv mithelfen. So schützt ihr nicht nur unsere Zusteller/innen und Filialmitarbeiter/innen, sondern auch euch selbst! Bitte unterstützt uns, indem ihr folgende fünf Punkte beherzigt.“

DHL: Der Paketdienst hat vor Weihnachten eine dringende Nachricht an seine Kunden. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

DHL mit 5 Regeln für Weihnachtspakete

Der Paketdienst hat dazu fünf „Goldene Regeln für die Weihnachtspakete 2020“ formuliert:

„Bestellt und verschickt eure Geschenke frühzeitig und gut verpackt.“

„Holt eure Pakete möglichst schnell aus der Filiale und der Packstation ab.“

„Nutzt die DHL-Wunschzustellung: Vereinbart einen Ablageort, benennt einen präferierten Nachbarn oder lasst eure Pakete direkt an die Packstation schicken.“

„Kauft Versandmarken online oder in der DHL-App, bequem von zu Hause.“

„Retouren und Pakete könnt ihr einfach an der Packstation abgeben - Kontaktlos, ohne Registrierung, ohne Warten.“

Abschließend macht DHL seine Kunden noch darauf aufmerksam: „Gerade jetzt hilft das Miteinander.“

---------------

Das ist DHL:

DHL wurde 1969 gegründet

Es handelt sich um einen Paket- und Brief-Express-Dienst

Seit 2002 gehört der Konzern als DHL International GmbH zur Deutsche Post DHL Group

CEO ist derzeit John Pearson

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bonn

Im Jahr 2019 verteilte DHL fast 1,6 Milliarden Pakete in Deutschland

---------------

DHL-Kunden zeigen sich unzufrieden

Daraufhin reagierten rund 1.400 Facebook-Nutzer. Ein Mann schreibt: „Die Packstationen sind großartig. Vielen Dank für diesen besonderen Service. Einen Feature-Wunsch hätte ich: Wenn an einer Packstation ein defekter oder ein leerer Drucker vorliegt, wäre es super, dies gleich über die DHL-App melden zu können. Bleibt gesund“ und eine Frau schreibt: „Ich habe sehr gerne die Packstation genutzt, bis diese angeblich erst kaputt und dann plötzlich weg war. Die nächsten Packstationen befinden sich zu weit weg.“

---------------

Mehr News:

DHL-Kundin bestellt Pakete – jetzt steht sie vor DIESEM Problem: „Ich verzweifle“

Ikea muss im Lockdown schließen – Kunden haben jetzt diese Befürchtung

dm: Kundin will bei Gewinnspiel mitmachen – doch dann wird sie sauer

---------------

Andere Facebook-Nutzer brachten hingegen ihre Unzufriedenheit DHL gegenüber zum Ausdruck. Es hagelte Beschwerden zahlreicher Kunden, die vor allem von fremdgeöffneten Paketen und verloren gegangener Ware berichten. „Ich verschicke mit Sicherheit nicht mehr und will auch nix geschickt bekommen. Mein Geburtstagspaket wurde geöffnet und ein Armband und die Geburtstagskarte raus geklaut. Selbst der Deckel von der Geschenkschachtel war weg. Das Päckchen sah aus, als hätte man damit Fußball gespielt“, ärgert sich eine Frau.

+++ Rewe stellt neues Getränk im Sortiment vor – viele Kunden können es nicht fassen +++

Eine andere schreibt: „Es wäre bestimmt großartig, die Packstationen nutzen zu können. Doch trotz zahlreicher Telefonate und Kontaktformular bekommt man es nicht hin, mich freischalten zu lassen. Renne dem ganzen schon über zwei Monate hinterher. Katastrophal.“

+++ DHL: Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten? Experte mit düsterer Ansage – „Viele werden leer ausgehen!“ +++

DHL: Der Paketdienst hat in der Weihnachtszeit alle Hände voll zu tun. In der Corona-Pandemie wird es allerdings nochmal mehr. (Symbolbild) Foto: dpa

Den Facebook-Post des Paketdienst nahmen viele Kunden also zum Anlass, sich über den Service von DHL zu beschwerden. Damit bleibt nun bloß zu hoffen, dass trotz des Weihnachtsstress' alle Pakete ordnungsgemäß bei ihren Besitzern ankommen und die Paketboten nicht allzu viel Stress haben werden.