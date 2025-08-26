Ich bestelle Paket aus den USA – was DHL damit macht, bringt mich zur Weißglut

Es ist wirklich ärgerlich, was DHL mit meiner Bestellung macht! Der Reihe nach: Am 29. Juli bestellte ich etwas, das aus den USA nach Deutschland geliefert wird. Keine große Sache, auch nicht sonderlich teuer – aber doch in unseren Gefilden nicht ohne Weiteres erhältlich. Nach der Zahlung via Paypal erhalte ich nur einen Tag später die Versandbestätigung aus Texas.

Ursprünglich sollte die Ware Mitte August in Hamburg ankommen. Dank der Tracking-Nummer konnte ich die einzelnen Etappen des Pakets verfolgen: Von Texas aus ging es erstmal in andere US-Bundesstaaten, ehe es nach Kanada und von dort nach Europa verschifft wurde. Ehrlicherweise war ich zunächst glücklich darüber, dass DHL für die Auslieferung zuständig ist. Das sollte sich noch ändern…

Was DHL mit meinem Paket aus den USA macht, bringt mich zur Weißglut

Nach etwa zehn Tagen befand sich das Paket schon in Deutschland, in einem DHL-Warenlager in Niedersachsen. Es konnte sich also nur noch um wenige Tagen handeln, bis ich endlich die Ware entgegennehmen kann. Doch als sie dann schon in Hamburg war, fing das große Stottern an. Laut Tracking blieb das Paket zunächst zwei Tage in einem anderen Lager in der Hansestadt, ehe endlich die Zustellung zu mir erfolgen sollte.

Pustekuchen: Weder klingelte der DHL-Bote an der Haustür, noch wurde (wie üblich) das Paket in eine Filiale gebracht, in welchem ich es zu einem späteren Zeitpunkt unter Vorhalten meines Ausweises abholen konnte. Ärger machte sich in mir breit, und ich wusste, dass die DHL normalerweise einen zweiten Zustellversuch starten würde, wenngleich wenige Tage später.

Unzustellbar! Das Paket wird von DHL einfach zurück in die USA geschickt. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

DHL schickt Paket einfach zurück in die USA

Tatsächlich bekam ich über die DHL-App Bescheid, dass das Paket „heute“ ausgeliefert wird. Ich blieb den ganzen Tag zu Hause, hielt sogar Ausschau nach dem Lieferwagen. Doch nichts passierte, niemand kam. Im Gegenteil: Der zweite Zustellversuch wurde erneut als „fehlgeschlagen“ markiert – und die Sendung würde jetzt zurück zum Absender in die USA geschickt!

Wie kann das denn sein? Wie können zwei Zustellversuche fehlschlagen, obwohl ich wie ein Luchs aufgepasst habe? Und warum wird das Paket nicht in eine DHL-Filiale, stattdessen den weiten Weg zurück in die USA gebracht? Ich konfrontiere die DHL mit meiner Wut. Ein Sprecher: „Wir können im Nachhinein leider nicht mehr feststellen, wo hier ein Fehler passiert sein könnte. Grundsätzlich klingeln unsere Zusteller an der Haustür, um Pakete persönlich zu übergeben. Der persönliche Zustellversuch an der Wohnungstür ist unser Qualitätsversprechen.“

Und weiter: „Kann der Empfänger nicht angetroffen werden, übergibt der Zusteller das Paket entweder an einen Ersatzempfänger in der Nachbarschaft oder hinterlegt es zur Abholung in der nächstgelegenen Filiale. Darüber wird der Empfänger auch informiert.“ Na, in diesem Fall ging wohl alles schief. Mir bleibt nichts anderes übrig, als ein Ersatzprodukt zu bestellen – oder es auf einen zweiten Versuch ankommen zu lassen…