DHL: Vorsicht vor DIESER Paket-Nachricht! Dahinter stecken Betrüger

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Aufpassen! DHL-Kunden sollten jetzt sehr vorsichtig sein. Es sind wieder Phishing-Nachrichten unterwegs!

DHL: Vorsicht vor einer ganz bestimmten Nachricht.

Solltest du eine Benachrichtigung per SMS bekommen, dass dein DHL-Paket verschickt wurde, dann sei jetzt lieber misstrauisch. Dahinter könnte eine richtig fiese Betrugsmasche stecken.

DHL: Vorsicht bei DIESER SMS – das könnte dich viel kosten

Netzwelt warnt vor einer weiteren Betrugsmasche durch Cyberkriminelle! Mehrere Nutzer melden eine SMS, die vermeintlich vom Paketdienst DHL verschickt wird. Dahinter stecken aber Betrüger! In der Nachricht wird die Lieferung eines Pakets angekündigt. Darunter befindet sich ein Link, der zur Sendungsverfolgung weiterleiten soll.

Vorsicht vor gefälschten Paketbenachrichtigungen von DHL!

Doch wenn du auf den Link klickst, lädst du dir im Hintergrund Schadsoftware auf dein Handy runter. Gleichzeitig werden von deinem Smartphone weitere SMS an andere Nummern verschickt. Und das könnte dich unter Umständen auch noch eine Stange Geld kosten, da die Nachrichten gerne über einen Premium-Service versendet werden.

DHL: So sehen die Phishing-SMS aus

Die Cyberkriminellen werden immer ausgefuchster. In ihren Nachrichten sind weniger Fehler zu finden und sie benutzen gefälschte Sendungsnummern und Markennamen. Teilweise werden die Nutzer auch mit ihrem vollen Namen angesprochen.

Wenn du eine Paketbenachrichtigung per SMS von einer unbekannten Nummer erhältst, solltest du auf jeden Fall vorsichtig sein. Eine gefälschte Benachrichtigung erkennt du zum Beispiel anhand der Links, die meist auf seltsame Seiten wie duckdns.org, shorturl.at oder tinyurl.com führen. Doch auch die Links können gefälscht sein und auf die scheinbar offiziellen Webseiten von DHL und Co. weiterleiten. In jedem Fall solltest du nicht auf den Link klicken!

DHL: So kannst du dich vor Betrug schützen

Statt auf den gefälschten Link zur Sendungsverfolgung zu klicken, solltest du lieber über die offizielle Webseite von DHL und Co. gehen. Dann bist du in jedem Falle auf der sicheren Seite. Wenn du eine betrügerische SMS bekommst, dann solltest du diese sofort löschen.

Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Du kannst auch die Nummer des Absenders blockieren, um keine weiteren Nachrichten von ihm zu erhalten. In den Einstellungen deines Smartphones kannst du auch die Installation von Apps aus unbekannten Quellen verbieten. Dann kann nicht unbemerkt ein Trojaner auf deinem Handy landen. Ein Virenschutzprogramm wäre auch eine gute Möglichkeit, sich vor Cyberangriffen zu schützen oder im Falle des Falles schädliche Software auf dem Handy zu entdecken.

Solltest du aber auf den Link klicken, dann schalte dein Smartphone umgehend in den Flugmodus. Dann können keine weiteren SMS von deinem Handy aus versendet werden. Danach solltest du dich an die Polizei wenden und Anzeige erstatten. Erst dann solltest du auch die Schadsoftware deinstallieren, bzw. dein Smartphone auf Werkseinstellung zurücksetzten, sonst zerstörst du das Beweismaterial. Für mehr Informationen und genauere Details zu den verschiedenen Versionen der Phishing-SMS kannst du bei Netzwelt weiterlesen. (mbo)