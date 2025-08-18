DHL zieht Paket-Regel zurück – Kunden brachte sie ganz schön ins Schwitzen

Flexibilität spielt im Alltag eine große Rolle – besonders, wenn es um Pakete geht. DHL hat eine Neuerung eingeführt, die für Unmut sorgte, und später wieder zurückgenommen wurde.

Doch was steckt hinter der Regeländerung, und wie profitieren Kunden jetzt davon?

Rücknahme der Einschränkungen durch DHL

Seit Mai 2025 mussten DHL-Kunden bei „Retoure Unverpackt“-Sendungen zwischen Abgabe in der Filiale oder Packstation wählen. Wurde die Filiale als Rückgabeort gewählt, ließ sich die Retoure nicht an einer Packstation aufgeben. Fehlermeldungen und Einschränkungen sorgten für Unmut, da viele sich mehr Flexibilität bei der Rückgabe wünschten.

Die Regel sollte Prozesse vereinfachen, führte jedoch zu Verwirrung. Kunden erhielten Fehlermeldungen, wenn eine Retoure versehentlich an der falschen Stelle abgegeben wurde. DHL riet, beim Händler die passende Versandoption zu wählen. „Die zwischenzeitliche Regelung, dass DHL Retoure-Unverpackt-Sendungen nur noch dann in der DHL-Packstation angenommen werden, wenn Kundinnen und Kunden zuvor bei ihrem Versandhändler die Versandoption ‚Abgabe an der Packstation‘ ausgewählt haben, ist damit ab dem 29. Juli 2025 aufgehoben“, erklärte ein Sprecher laut „computerbild.de“.

Mehr Freiheit bei DHL-Retouren

DHL reagierte am 29. Juli 2025 auf Feedback und schaffte die Regelung wieder ab. Kunden können ihre Pakete erneut flexibel zurückgeben, unabhängig davon, ob ursprünglich Filiale oder Packstation gewählt wurde. Mit dieser Entscheidung will DHL Transparenz und Nutzerfreundlichkeit fördern, um die Rückgabe von Bestellungen so einfach wie möglich zu gestalten.

Die Rücknahme bringt Kunden große Vorteile, besonders für Vielreisende. Sie müssen sich beim Einkauf nicht mehr für einen Rückgabeort festlegen. Stattdessen können sie ihre Rücksendung dort aufgeben, wo es am besten passt.

Ob die Änderung langfristig bestehen bleibt, ist unklar, doch aktuell bietet DHL wieder mehr Freiheit.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.