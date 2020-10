DHL: Neuerung für Kunden! DAS ändert sich jetzt bei der Lieferung

Die DHL kündigt Neuerungen an – per Mail werden die Kunden des Paketdienstes auf einige Veränderungen hingewiesen.

Die interessanteste: Ab dem 15. November ist es den Kunden von DHL möglich, online oder per App eine feste Packstation oder Filiale zu benennen, an die fortan automatisch alle Pakete geliefert werden.

DHL kündigt Neuerungen ab Mitte November an

Wer also seine Pakete – beispielsweise mangelnder Annahme-Möglichkeiten – lieber an eine Packstation oder einen Shop liefern lässt, braucht dies bald nicht mehr für jedes Paket einzeln einstellen.

Die Packstationen von DHL erleichtern vielen Berufstätigen das Leben. Foto: dpa

Alles, was es dazu braucht, ist ein DHL-Kundenkonto. Ist dort die automatische Paket-Umleitung aktiviert, kannst du in allen Online-Shops und Co. fortan einfach deine Hausanschrift angeben – die Umleitung regelt den Rest.

----------

Das ist DHL:

DHL wurde 1969 als deutscher Paket- und Brief-Express-Dienst in San Francisco gegründet

Gründer sind Adrian D alsey, H illblom und Robert L ynn

alsey, illblom und Robert ynn Seit 2002 gehört DHL zur Deutsche Post DHL Group

DHL hat seinen Deutschland-Sitz in Bonn

----------

Darüber hinaus ist es ab Mitte November möglich, bis zu vier Mitglieder deines Haushalts als Mitnutzer für die Services Ablageort und Nachbar zu benennen. Nimmst du das in Anspruch, werden auch die an die Mitnutzer adressierten Pakete am angegeben Ort hinterlegt. Die Mitbewohner müssen dafür also nicht extra ein Kundenkonto anlegen.

--------------------------

--------------------------

DHL streicht das Wunschkonzert

Zudem benennt die DHL ab dem 15. November einige Dienste um. Weil das Paket-Zustellen kein Wunschkonzert ist, heißen „Wunschort“, „Wunschnachbar“ und „Wunschtag“ bald „Ablageort“, „Nachbar“ und „Liefertag“.

Bei all den Veränderungen rückt die DHL Paket-App immer mehr in den Vordergrund. Über diese können auf einfachstem Wege die Daten geändert und die Angebote des Paket-Lieferkonzerns genutzt werden.