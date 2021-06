DHL: Kundin stellt am Paket auffälligen Geruch fest – „Ist das euer Ernst?“

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Schon als der DHL-Bote das Paket an der Tür überreicht, ist der Kundin ein seltsamer Geruch in die Nase geflogen. Dann sorgt auch noch die Erklärung des Lieferanten für ein großes Fragezeichen.

Wieso riecht das Paket so komisch? Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Fleig / Eibner-Pressefoto

DHL: Kunde wütend – Paket riecht fragwürdig!

Ein paar Dellen, eingerissene Ecken, Druckstellen – das kann bei Paketlieferungen schon mal vorkommen und ist selten ein Grund zum Ärgern. Schließlich zeigen diese kleinen Mängel, dass der Versandkarton die Ware vor Beschädigung geschützt hat.

DHL: Das Paket der Kundin roch schon beim Erhalt fragwürdig. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Doch das Paket, das eine Kundin entgegengenommen hat, musste anscheinend deutlich mehr durchmachen als die durchschnittliche Lieferung: Der Karton sei neu verklebt worden, die Pappe durchweicht, und dann habe sie eben auch noch diese besondere Duftnote bemerkt, berichtet die Kundin auf der Facebook-Seite von DHL. „Der Biergeruch ist unverkennbar“, klagt sie dort.

----------------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

----------------------------

Was ist denn da passiert? „Alkohol am Arbeitsplatz?“, vermutet die tadelnde Kundin.

Laut Auskunft des Lieferfahrers sei am Vortag tatsächlich Alkohol auf dem Paket ausgelaufen, berichtet die Frau. Für sie ist das jedoch keine zufriedenstellende Erklärung: „Euer Ernst?“

So erklärt DHL den Vorfall

DHL klärt den Fall auf. Die Begründung hat mit Alkohol am Arbeitsplatz allerdings nur am Rande zu tun. „Es gibt durchaus Kunden, die auch Alkohol über uns versenden“, kommentiert ein Mitarbeiter den Beitrag.

----------------------------

„Werden solche Sendungen bei der maschinellen Bearbeitung beschädigt, kann es leider vorkommen, dass andere Sendungen in Mitleidenschaft gezogen werden“, heißt es weiter.

DHL: Als die Kundin ihr Paket bekommt, stellt sie einen eindeutigen Geruch fest. Foto: imago

Was bedeutet das nun für die Kundin? Sie kann das gesamte Paket inklusive Inhalt zur Begutachtung in der Filiale abgeben und eine Schadensanzeige stellen. Dafür hat sie sieben Tage nach der Zustellung Zeit. Nach etwa 15 Tagen erhalte sie dann das Prüfergebnis, erklärt DHL auf der Website.

