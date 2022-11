DHL-Bote packt aus: Darum klingeln Zusteller oft nicht an deiner Tür

Wer kennt es nicht? Du wartest auf dein Paket von DHL, Hermes oder DPD, sitzt womöglich sogar auf glühenden Kohlen, weil du den Inhalt dringend brauchst. Das Paket ist für diesen Tag angekündigt. Doch es passiert: Nichts.

Am Ende schaust du verwundert in deinen Briefkasten. Darin eine Benachrichtigung, dass dich der Paketbote nicht angetroffen hat. Dabei hat es nicht mal geklingelt. Solche Erfahrungen haben viele Empfänger schon auf die Palme gebracht. Ein angeblicher DHL-Bote hat nun verraten, warum Kollegen manchmal nicht klingeln.

DHL-Bote verrät interne Details

Auf der Onlineplattform „Reddit“ stellte sich der Mann in den so genannten „Ask me anything“-Threads den Fragen neugieriger DHL-Kunden, berichtet die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“. Ob es sich also wirklich um einen DHL-Boten handelt, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Allerdings lieferte die Person, die nach eigenen Angaben als Paketbote bei DHL arbeitet, äußerst detaillierte Antworten.

Seine Erläuterungen wirkten plausibel. Dennoch sind sie nicht verifiziert. Neben seinem Verdienst (1.600 Euro auf Stundenbasis) konfrontieren viele Kunden den Mann mit ihrem Paket-Ärger. Streitpunkt dabei: Live-Tracking und ausbleibendes Klingeln.

Darum klingeln DHL-Boten manchmal nicht

DHL hat seinen Service in der Vergangenheit extrem verbessert. So können Kunden im Live-Tracking verfolgen, wo sich ihr Paket aktuell befindet. Doch ab und zu passiert es, dass Kunden eine E-Mail oder einen Zettel im Briefkasten finden, ohne dass es an der Tür klingelte. Das kann nach Angaben des Boten unterschiedliche Gründe haben.

Oft passiert sowas, wenn die Zusteller Feierabend haben und dann im Scanner auf Abbruch gehen. Das heißt, dass das Paket am nächsten Tag zugestellt werden sollte“, zitiert die Zeitung. Der DHL ergänzt zum Thema ausbleibendes Klingeln: „Entweder sind das Zusteller, die im Vorhinein schon den Benachrichtigungsschein fertig gemacht haben und dann direkt wieder abhauen oder der Empfänger braucht zu lange zum Aufmachen.“

Mehr Themen:

Seinen Angaben zu folge würde kaum ein Bote länger als 30 Sekunden vor einer Tür warten. „Wenn man überall länger stehen bleiben würde, kommt man nicht mehr nach Hause. Aber wahrscheinlich scannt der Zusteller im Auto schon das Paket ab, druckt den Schein, wirft ihn ihn den Kasten und geht zum nächsten“, zitiert ihn die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“. Hier erfährst du auch, wie du es Paketboten bei der Zustellung einfacher machen kannst.