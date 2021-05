DHL: Kunde hat genug! Und will den Vorgesetzten der Paketbotin sprechen

Ärger mit der DHL!

Ob man gerade zu Hause ist, wenn ein DHL-Paket kommt, ist für viele eine einzige Glückssache. Entweder landet es dann bei einem Nachbarn oder in einer Postfiliale oder Packstation. So weit kein Problem.

Ärgerlich wird es erst dann, wenn der DHL-Paketbote kreativ wird und meint, die Päckchen einfach vor der Haustür abzulegen oder an abstrusen Orten für den Empfänger zu verstecken.

Eine Zustellerin bringt einen ihrer Kunden auf die Palme. Er will jetzt mit ihrem Chef sprechen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

DHL: Zustellerin spielt Verstecken mit Paketen – Kunde hat die Nase voll

Einem Kunden passiert das immer und immer wieder mit seiner DHL-Botin. Jetzt ist ihm der Kragen geplatzt, aber als er sich beschweren wollte, erlebte er den Hammer.

Bereits vier Mal habe er versucht, sich über seine Paketbotin zu beschweren, gibt der User in einem wütenden Facebook-Post auf der Seite von DHL an. Diese scheint nämlich das Abliefern der Pakete mit Versteckspielen zu verwechseln.

DHL: Iphone musste schon aus Mülltonne gefischt werden

In dem Fall, dass der Mann nicht zuhause sei, würde sie seine Pakete rund um sein Haus verstecken. „Hinter der Schneeschaufel“ hieß es so einmal auf einem Paketschein.

Ein anderes Mal musste der Kunde ein neues Iphone aus Altpapiertonne retten – kurz bevor diese am selben Tag noch geleert werden sollte.

DHL: Pakete sind jetzt einfach verschwunden

Nun ist gekommen, was irgendwann mal so kommen musste. Bei den Versteckspielen ist jetzt ein Paket verschwunden. Wutentbrannt wendet sich der Mann an die Kundenhotline der DHL und will sich über seine Zustellerin beschweren und vor allem sein Paket wiederhaben.

Doch daraus wird nichts. Zwar hat die Paketbotin einen Abstellschein da gelassen, aber ohne die Sendungsnummer draufzuschreiben. An der Hotline konnte ihm so nicht weitergeholfen.

DHL: Kunde wird in der Service-Hotline abgekanzelt

Nach mehreren Versuchen sein Problem zu schildern, wird dem Kunden einfach aufgelegt. Ein zweiter Versuch bringt auch nicht mehr. „Ihre Beschwerde wird weitergeleitet“, heißt es da einfach am anderen Ende der Leitung.

DHL: Diesen Zettel hatte der Mann von seiner Zustellerin im Briefkasten Foto: privat

Fassungslos macht der Mann seinen Fall deshalb auf der Facebookseite der DHL öffentlich und fordert mit dem Chef der Zustellerin über deren Arbeitsverhalten zu sprechen.

Darauf bekommt der Kunde dann auch eine Reaktion. „ Der geschilderte Ärger tut mir sehr leid“, heißt es da. Auch gibt die DHL ihm Recht: „Ohne Abstellgenehmigung dürfen Sendungen natürlich nicht einfach abgelegt werden.“

