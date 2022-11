DHL: Kunden klagen vermehrt über Paket-Service – doch wusstest du DAS?

Heutzutage shoppen immer mehr Menschen online. Seit Corona kommen die Paketdienstleister wie DHL kaum noch hinterher. Die Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen und die Empfänger müssen nicht mal zuhause sein.

Allerdings hakt es an dieser Stelle immer öfter. Zumindest vermehren sich aktuell die Beschwerden auf Facebook. Nun macht DHL auf ein Detail aufmerksam, das vielen womöglich gar nicht bewusst ist.

DHL-Kundin ärgert sich über Ablage-Service

In der Theorie ist es ganz simpel: Wenn Kunden von DHL nicht zuhause sind, können sie ganz einfach einen Ablageort hinterlegen. Dort legt der Paketbote das Päckchen dann ab und der Empfänger erhält eine Nachricht. Doch in der Praxis scheint es nicht immer so einwandfrei zu funktionieren.

„Wozu hat man einen Ablagevertrag, wenn die meisten Zusteller ihn einfach nicht nutzen und man erst wieder kilometerweit zur nächsten Filiale muss, um das Paket abzuholen?“, ärgert sich eine Kundin unter einem Facebook-Beitrag von DHL vom 15. November. Der Paketdienstleister reagiert direkt.

DARAUF müssen Kunden achten

„Nicht für alle Sendungsarten ist die Ablage möglich. Auch wenn die Schreibweise von Deinem Namen und der Adresse nicht exakt mit den Angaben im Kundenkonto übereinstimmt, wird dem Zusteller der gewünschte Ort leider nicht angezeigt“, heißt es vom DHL-Team.

Weitere Themen:

Ein Problem, das vielen Kunden wohl nicht bekannt ist. Ob eines dieser Faktoren auch in diesem Fall der Grund für die Unannehmlichkeiten war, ist nicht klar. Sicher ist nun aber, dass auch auf Seiten des Empfängers auf einige Details geachtet werden sollte.