DHL: Packstation voll? Mit diesem Trick wirst du dein Paket schnell los

Wer seine DHL-Sendung an der Packstation abgeben will, steht speziell in der Weihnachtszeit immer wieder vor vollen Geräten.

Wer in der Weihnachtszeit ein Paket mit DHL verschicken will, braucht derzeit starke Nerven.

Wegen der Corona-Pandemie senden in diesem Jahr noch mehr Menschen als sonst ein Weihnachtsgeschenk per Paket an ihre Liebsten. Das bedeutet: Lange Schlangen vor den Filialen und nervige Wartezeit in Kauf nehmen. Doch es gibt einen Trick, wie du deine DHL-Pakete trotz allem stressfrei loswirst.

DHL: So wirst du dein Paket stressfrei los

Wer auf den Andrang in den Filialen verzichten will, nutzt die Packstationen, die das Versenden und Empfangen von Paketen inzwischen in vielen Orten Deutschlands rund um die Uhr möglich machen.

Nur ist auch das zur Weihnachtszeit oft stressig, denn hier gilt: Ist die Packstation voll, ist sie voll. Du musst dann unverrichteter Dinge mit deinem Paket zur nächsten Station weiterziehen – und dein Glück dort erneut auf die Probe stellen.

An den Packstationen von DHL ist vor Weihnachten und in der Corona-Zeit viel los. Foto: imago images / Sven Simon

Doch dieses Glücksspiel ist gar nicht nötig. Denn genau hier hilft ein genial einfacher Trick weiter, den DHL jetzt auf seiner Facebook-Seite verraten hat.

Wer sich nicht über eine völlig ausgelasteter Packstation ärgern will, der informiert sich einfach vorher, ob noch ein Platz für die Sendung frei ist.

Und das geht ganz einfach: „In der Post & DHL App und auf dhl.de/standorte kannst du die voraussichtliche Auslastung deiner Packstation einsehen, bevor du losgehst, um dein Paket dort einzulegen“, klärt das Logistikunternehmen auf.

Von dieser Funktion kannst du außerdem profitieren

So spart sich der Absender nicht nur unnötige Wege, sondern vermeidet auch die Schlange vor der Postfiliale. Doch das ist nicht alles: „Wir zeigen dir dort sogar, welche Wochentage bei deiner Packstation am günstigen sind, um dein Paket abzugeben.“

Eine Garantie für einen freien Platz in der richtigen Größe könne DHL allerdings nicht geben.

So funktioniert die Suche nach der Packstation

Funktioniert das wirklich so einfach? Wir haben diese praktische Funktion für dich getestet. Und tatsächlich warnt die Post auf der Website mit einer roten Markierung vor einigen Packstationen, die derzeit eine „sehr hohe Auslastung“ aufweisen.

Doch zumindest im städtischen Gebiet liegen solche, die noch Kapazitäten haben, oft nur wenige hundert Meter weiter entfernt. Kurz in die App geschaut und einen kleinen Umweg auf dem Weg zur Arbeit in Kauf genommen – das erspart womöglich eine Menge Paket-Ärger, den kurz vor Weihnachten wirklich niemand gebrauchen kann. (vh)