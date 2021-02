DHL: Paar erwartet Paket – dann landet es plötzlich HIER

Pakete durchlaufen auf ihrer langen Reise zum Endkunden zahlreiche Stationen und das dabei so mancher Bestellung einige Fehler auftreten können, haben viele bestimmt schon am eigenen Leib erfahren. So werden DHL-, Hermes- und Dpd-Pakete oftmals an einen Nachbarn übergeben oder gar an der falschen Stelle abgelegt. Manche gehen sogar durch diverse Umstände verloren.

Dass aber ein privates DHL-Paket nicht von sondern zu Amazon selbst geschickt wird, ist wahrscheinlich neu.

DHL: Paket wird zu Amazon geschickt

Wenn es vielleicht ein Paket mit Produkten zum alltäglichen Gebrauch gewesen wäre, wäre dieser Fall auch nur halb so schlimm für den Kunden gewesen. Aber das Paket wurde zur Geburt eines Kindes geordert. Nach Wochen, in denen das Paket nicht ankam, dann die Antwort von DHL: „Das Paket wurde an den Adressaten Amazon übergeben.“

DHL-Paket wurde zu Amazon geschickt (Symbolbild). Foto: imago images/U. J. Alexander

Das löste bei dem verzweifelten Kunden zusätzlich eine besondere Wut aus. Im Nachforschungsantrag stellte dieser klar, dass der Adressat nicht Amazon sei. Weder Kundenservice noch andere Kontaktformulare lieferten die Antwort: „Tatsächlich haben sie sich mit den Angaben im Auftrag überhaupt nicht auseinander gesetzt“, teilt uns der verzweifelte Kunde mit.

Auch trotz Versicherung scheint das Paket bis heute noch verschwunden zu sein:

„Sowas ist noch nie passiert. Aber das was hier gerade läuft hat nichts mit Kundenservice zu tun. Und leider war es eben als Geschenk zur Geburt gedacht. Ich verstehe den Umgang von DHL überhaupt nicht.“

Auch nach Anfrage konnte uns DHL trotz Reaktion keine klare Antwort zu den zugrunde liegenden Fall mitteilen. Der Sachverhalt bleibt aber auf jeden Fall kurios.

