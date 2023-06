Es ist wirklich ärgerlich, wenn man den Paketboten verpasst, besonders bei größeren Paketen. Die Situation ist wohl oder übel vielen bekannt: Man erwartet ein Paket und findet in manchen Fällen lediglich eine DHL-Benachrichtigungskarte im Briefkasten vor, dass das Paket nicht zugestellt werden konnte.

Entweder liegt es dann bei Nachbarn, in der Packstation oder eben in einer Filiale. Das Abholen ist oft umständlich und kostet wertvolle Zeit – abgesehen vom Gang zum Nachbarn. Doch jetzt gibt es eine einfache Lösung: die Zweitzustellung.

DHL: So funktioniert die Zweitzustellung

Die wenigsten Kunden kennen diesen DHL-Service, der das Leben nach verpassten Paketlieferungen erleichtern kann. Mit der Zweitzustellung kann man das Paket erneut liefern lassen. Der Auftrag dazu kann kostenlos online abgegeben werden.

Dafür werden einige Informationen benötigt, die man auf der Benachrichtigungskarte findet: der Benachrichtigungscode, der Tag der Erstzustellung, die Sendungsnummer und falls das Paket in einer Packstation liegt, die Packstation-Nummer. Liegt das Paket in einer Filiale bereit zur Abholung, wird außerdem der Name der Abhol-Filiale benötigt.

Egal, ob das Paket in einer Filiale oder einer Packstation liegt, bei der Zweitzustellung kann man das gewünschte Zustelldatum angeben. Wichtig: Es stehen jedoch nur wenige Tage zur Auswahl und man muss etwas Geduld mitbringen. Der erneute Zustellungsversuch ist frühestens zwei Tage nach Erteilung des Auftrags möglich.

DHL: Es gibt auch Ausnahmen!

Es ist wichtig zu beachten, dass das Paket sieben Werktage in der Filiale oder Packstation aufbewahrt wird, „beginnend mit dem Tag, der auf den Benachrichtigungszeitpunkt folgt“, wie RTL berichtet. Hierbei zählt der Samstag ebenfalls als Werktag. Eine erneute Zustellung ist nur innerhalb dieses Sieben-Tage-Zeitraums möglich.

Es gibt jedoch einige Post-Produkte, für die eine Zweitzustellung nicht möglich ist. Dazu gehören Briefe, Warenpost, DHL-Päckchen und Privatkundenpakete, die als Rücksendung aus dem Ausland an den Absender zurückgehen. Die erneute Zustellung kann außerdem nur an die ursprünglich angegebene Adresse erfolgen.