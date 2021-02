DHL: Eine Neuerung beim Brief- und Paketdienst löst Fragezeichen bei den Kunden aus. (Symbolbild)

DHL-Neuerung sorgt für Fragezeichen – Paket-Dienst richtet sich an Kunden

Verwirrung bei DHL-Kunden!

Der Paket- und Briefdienst DHL will es seinen Kunden offenbar einfacher machen. Es gibt nun eine Neuerung, doch die sorgt vielmehr für Fragezeichen. Was steckt dahinter?

DHL: Paket-Dienst hat Anliegen an Kunden

Wer einen Brief verschicken möchte, der braucht eine Briefmarke. Das weiß jeder. Doch bei DHL ist das nicht mehr so. Kunden können nunmehr nämlich auch eine „Mobile Briefmarke“ nutzen.

Dazu kaufen sie in der App des Paket- und Briefdienstes eine digitale Briefmarke, generieren einen sogenannten Porto-Code, den sie schließlich selbst auf ihren Brief schreiben. Dann kann der Brief losgeschickt werden.

Das klingt offensichtlich einfacher, als es ist. DHL schreibt auf seiner Facebook-Seite: „Unsere Mobile Briefmarke hat hoffentlich schon vielen von euch das Leben erleichtert. Da immer wieder Fragen dazu aufkommen, haben wir nochmal vier Fakten zu den häufigsten Fragen für euch zusammengetragen.“

Demnach kann die „Mobile Briefmarke“ bislang nur einzeln und über die App gekauft und ausschließlich mit Paypal bezahlt werden. Dabei können Kunden die digitale Briefmarke für Postkarten, Standardbriefe, Kompaktbriefe und Großbriefe nutzen.

DHL-Neuerung wirft Fragen auf

Statt Aufklärung löst die Neuerung bei den Kunden allerdings weitere Fragezeichen aus. Sie schreiben zum Beispiel:

„Hallo, ich hätte gerne gewusst, ob es in Zukunft in der App für einen Standardbrief auch möglich ist, eine Zusatzleistung auszuwählen, um die Mobile Briefmarke zu nutzen?!“

„Eine Quittung für die Buchhaltung bei Geschäftskunden wäre nicht schlecht, wenn man die Mobile Briefmarke nutzt.“

„Offenbar kennen noch nicht alle Mitarbeiter diese Version. Ich bekam am Freitag einen so frankierten Brief zurück mit dem typischen gelben Aufkleber drauf.“

„Hier wird Werbung für den Kauf von Briefmarken gemacht! Seit Monaten kommen bei mir immer wieder Briefe weg. Niemand hilft, niemand kontaktiert mich. Die Anrufe im Service-Center sind reine Zeitverschwendung! Was ist das denn für ein Unternehmen?!“

„Meine Express-Lieferung hängt immer noch in den Niederlanden fest. Gibt es irgendwelche Probleme mit den Lieferungen von Apple? Ich bitte um Rückmeldung!“

DHL: Der klassische Kauf von Briefmarken könnte jetzt deutlich zurückgehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Friedrich Stark

Aus den Kunden-Kommentaren lässt sich viel Kritik an DHL ablesen. Es bleibt daher nur zu hoffen, dass sich die Neuerung positiv auf die Zufriedenheit der Kunden auswirken wird.