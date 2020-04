DHL: Neuerung! Bitter für Kunden, wenn sie jetzt DAS vorhaben

Die Coronavirus-Krise macht Paketdiensten wie DHL schwer zu schaffen. Da durch die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Infektion viele Geschäfte geschlossen sind, bleibt für viele Menschen nur die Online-Bestellung.

Doch es ist nur die schiere Anzahl: Durch weltweite Reisebeschränkungen und die Reduzierung der sozialen Kontakte auf ein Minimum wird der Transport von Paketen ins Ausland immer schwieriger für DHL und Co. – und für die Kunden teurer.

DHL: Pakete in die USA werden teurer

Wer beispielsweise ab dem 1. April ein Paket in die USA schicken möchte, muss kräftig draufzahlen. Für Privatkunden ist der Versand von Warenpost und Päckchen nur noch mit dem Service Premium zur Verfügung, wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilt.

Demnach kommen je nach Gewicht des Pakets weitere Kosten hinzu. Für ein Paket bis 5 Kilogramm kommen dann auf den normalen Preis von 36,99 Euro noch einmal 16 Euro oben drauf. Bei den größten Paketen bis 31,5 Kilogramm sind es ganz 90 Euro zusätzlich zum Preis von 105,99 Euro.

Der Grund für den Preisansteig: Viele Flugrouten werden wegen des Coronavirus nicht mehr bedient. Briefe können allerdings weiterhin normal in die USA geschickt werden.

Lieferung in andere Länder nur mit Einschränkungen

Während die Sendung von Paketen in die USA zwar teurer geworden ist, hat DHL die Zustellung in einige andere Länder gleich komplett abgestellt. Darunter neben China, Japan, Australien, Algerien, oder Indien sogar einige Gebiete in Österreich, Tschechien oder Portugal. Die Briefzustellung in diese Länder sei jedoch weiterhin problemlos möglich.

Zudem gibt es für Pakete nach Frankreich einen Annahme- und Ableitungsstopp für Pakete, die auf einer Seite länger als 60 Zentimeter sind. Sie werden seit Samstag an den Absender retourniert. Die französische Post „La Poste“ hat eine Liste mit Gebieten veröffentlicht, in die auf die Sendung von Paketen wenn möglich komplett verzichtet werden soll. Darunter Monaco, ein nördlicher Pariser Vorort und die Stadt Gennevilliers.

Auch die Schweiz hat die Maße für Sperrgut herabgesetzt. Dort werden keine Pakete aus Deutschland mehr angenommen, die mehr als 30 Kilogramm wiegen.

Bei größeren und schwereren Paketen sei die kontaktlose Übergabe nicht möglich, wodurch das Infektionsrisiko steige. Wie lange die Einschränkungen und Preiserhöhungen gelten sollen, ist bislang nicht bekannt.

Eine Übersicht über die länderspezifischen Regelungen findest du >>>hier. (dav)