DHL macht Ankündigung – doch ein Kunde ist völlig verwirrt: „Das ergibt keinen Sinn“

DHL will mehr Packstationen in Deutschland aufstellen.

DHL hat Neuigkeiten zu verkünden. Die dürften vor allem Fans der Packstationen freuen. Doch ein Kunde kann die Begeisterung nicht teilen. Ganz im Gegenteil, er ist total verwirrt.

Auf der DHL-Facebookseite macht der Dienstleister eine vielversprechende Ansage. Bis 2023 will DHL insgesamt 12.000 Packstationen in ganz Deutschland aufgestellt haben. Im Jahr 2020 zählte man bereits 6500.

DHL: Nicht jeder Platz eignet sich für eine Packstation

In diesem Jahr sollen 2000 weitere dazukommen. 2022 soll die Anzahl der DHL-Packstationen auf 10.500 wachsen – so der Plan. Gerade in Corona-Zeiten eine gute Idee. So müssen Kunden nicht lange vor und in Filialen warten.

Die DHL-Packstation hat in der Regel 110 Fächer. Foto: IMAGO / Fotostand

Kunden können bei der DHL-Packstation ihre Sendung abholen oder ihr zu verschickendes Paket selbst scannen und einlegen. Ein DHL-Bote holt es dann ab und bringt es zum Empfänger. Sehr praktisch für Menschen, die selten zu Hause sind.

Viele freut die Ankündigung von DHL. Doch ein Kunde ist enttäuscht vom angekündigten Standort der neuen Packstation in seinem Wohnort. Er lebt in Wardenburg in Niedersachsen und bemängelt, dass im Stadtkern und am Marktplatz keine Packstation stehe, obwohl es sich um zentrale Stellen handele.

„Warum setzt man eine Paketstation etwa 500 Meter von einer bereits vorhandenen Packstation? Ihr habt bei Aldi eine stehen und etwa 500 Meter weiter eine bei Lidl. Das ergibt keinen Sinn“, schreibt er.

So müssen die DHL-Kunden immer zum einen Ende der knapp 15.000-Einwohner-Stadt gehen, um dort ihr Paket abzuholen, erläutert er.

Wir haben bei DHL nachgefragt, woran es liegt, dass an Stellen gar keine Packstation steht, woanders wiederum einige nah beieinander platziert wurden.

DHL: Das sind die Voraussetzungen für den Aufbau

Rainer Ernzer, Sprecher bei DHL erklärt: „Wir schauen, wo Bedarf ist. Es gibt mehrere Gründe, warum eine Packstation aufgestellt wird oder auch nicht. Das ist nicht an jedem Ort möglich. Wir brauchen einen Stromanschluss, genug Platz und einen guten Untergrund.“

-------------

Diese Anforderungen muss der Standort für die DHL-Packstation mitbringen:

Lage: Die DHL-Packstation muss für das Einliefern von Paketen durch Paketzusteller von außen zugänglich sein. Für die Montage müssen jeweils 0,5 Meter Freiraum vorhanden sein und zum Nachbargrundstück müssen 3 Meter Abstand eingehalten werden.

Untergrund: Für die Station muss ein Fundament auf tragfähigem Boden vorhanden sein. Der Untergrund sollte befestigt sein (Pflaster, Beton, Teer). Ein Fundament-Sockel kann nach Absprache auch aufgebaut werden. Ein Gefälle darf maximal 8 Zentimeter betragen.

Stromanschluss: Der muss vorhanden und darf nur maximal 15 Meter entfernt sein. Laufende Stromkosten übernimmt DHL. Die Datenübertragung für die Nutzung der Steuereinheit findet über Mobilfunk statt.

-------------

+++ DHL-Kunde wartet auf Paket – er wird stinksauer, als er das hört: „Lasst es doch einfach“ +++

Ist genug Platz vorhanden, kann die DHL-Packstation sogar durch Module noch erweitert werden – 110 Fächer sind Standard. „Ist eine Station ständig voll, versuchen wir in der Nähe eine weitere aufzustellen, um diese zu entlasten.“

+++ DHL: Kundin wartet sehnsüchtig auf Paket – doch das ist wie vom Erdboden verschluckt! +++

Daher kann es vorkommen, dass einige DHL-Packstationen nur ein paar Hundert Meter auseinander stehen. „Wir müssen beim Aufstellen individuell entscheiden. Aktuell kooperieren wir mit Supermärkten und Discountern wie Lidl und Aldi.“

-------------

Mehr zum Thema DHL und Deutsche Post:

DHL und Deutsche Post bieten neuen Service an – dann gehen die Diskussionen der Kunden los: „Geht's noch?“

DHL: Vorsicht Paket-Falle! Dieser Fehler sollte dir besser nicht passieren

DHL: Kunde erhält verwirrende Benachrichtigung – „DHL, ich habe Angst“

-------------

Nur wenn die Bedingungen für die DHL-Packstation erfüllt werden, kann auch eine aufgestellt werden. Ziel ist es jedoch, noch mehr Stationen anzubieten. Dabei können aber auch Grundstückseigentümer selbst auf DHL zukommen und einen Platz anbieten. Eine Fläche von 4,5 Meter reicht dafür bereits aus. Mehr Infos dazu gibt es bei DHL <<<