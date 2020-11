DHL-Kundin hört Paketboten im Treppenhaus – dann geht alles schief

Bei DHL kommt zur Zeit einiges zusammen. Weihnachten steht vor der Tür und allein das bedeutet deutlich mehr Paketauslieferungen – und dann werden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie sowieso schon mehr Pakete bestellt.

Mit den Paketboten von DHL möchte man in der Vorweihnachtszeit wohl eher nicht tauschen – besonders nicht in diesem Jahr. Eine Kundin von DHL wartete sehnsüchtig auf ein Paket und dachte, dass sie ihre Bestellung nun endlich in Empfang nehmen kann. Doch das erwies sich als Fehleinschätzung.

DHL-Kundin: Paketboten klingelte bereits bei ihr

Nicht immer treffen die Paketauslieferer auch auf die Empfänger. Dann werden die Lieferungen häufig bei den Nachbarn abgegeben. Eine DHL-Kundin ging eigentlich davon aus, dass sie ihr Paket selbst bekommen würde. Immerhin war sie ja zu Hause, als der DHL-Paketbote klingelte. Dennoch sollte sie ihre Sendung nicht so ohne Weiteres erhalten.

Das ist DHL

Das ist DHL

DHL wurde 1969 gegründet

Es handelt sich um einen Paket- und Brief-Express-Dienst

Seit 2002 gehört der Konzern als DHL International GmbH zur Deutsche Post DHL Group

CEO ist derzeit John Pearson

Der hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bonn



DHL: Kundin beschwert sich

Die Frau schilderte die erlebte Situation unter einem Post von DHL auf Facebook. Demnach habe es bei ihr geklingelt und sie habe die Tür geöffnet. Anschließend habe sie den Paketboten bei ihren Nachbarn gehört. Nachdem sie ihren Namen gehört habe und laut durch das ganze Treppenhaus „Hallo“ gerufen habe, sei aber nichts mehr passiert. Ihr Paket hätte sie so nicht bekommen. Dabei sollte es aber nicht bleiben.



„Später trifft man den Nachbarn, der hat das Paket. In die Sendungsverfolgung geguckt, steht ein ganz anderer Nachbar drin, der das Paket angeblich angenommen hat“, schreibt die DHL-Kundin. Frustriert beendet sie ihren Kommentar wie folgt: „Ist doch Mist so Leute, ehrlich.“

DHL antwortet der Frau

Nach der doch deutlichen Kritik von der Frau, gab es auch eine Antwort von DHL. „Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, hieß es.

DHL: Den Paketboten bekam die Kundin nicht zu Gesicht. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Außerdem hoffe DHL, dass es sich um eine Ausnahme handele. Auf die Antwort von DHL reagierte die Kundin nicht mehr. Letztendlich wird sie aber wohl auch froh sein, dass sie ihr Paket – wenn auch über Umwege – bekommen hat. (gb)