DHL-Kundin setzt alles in Bewegung, um an ihr Paket zu kommen – plötzlich stellt sich DAS raus „Ich werde wahnsinnig“

Tausende DHL-Pakete sind tagtäglich in Deutschland unterwegs. Da kommt es auch mehrmals vor, dass das Paket bei einem Nachbarn abgegeben wird, wenn der Adressat nicht zu Hause ist.

Nun kam es aber zu dem Vorfall, dass ein DHL-Paket bei einem vermeintlichen Nachbarn abgegeben wurde, dieser aber gar nicht existiert.

DHL: Paket wird zu Nachbar geliefert, der gar nicht existiert

Nach stundenlangen Warten in der Hotline kommt eine DHL-Kundin endlich durch und versucht Antworten auf die Missstände zu bekommen, die sie gerade durchlebt.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

Ihr Paket scheint bei einem Nachbarn abgegeben worden zu sein, aber zunächst wusste sie nicht mal bei welchem. Doch als sie den Nachnamen erhielt stellt sie weiter fest: „Diesen Namen gibt es in der Nachbarschaft nicht.“

Täglich liefert DHL tausende Pakete aus. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

So begab sich die Frau auf „Schnitzeljagd“ und checkte alle umliegenden Mehrfamilienhäusern mit je 20 bis 30 Klingelschildern. Doch als sie endlich jemand bei der Hotline erreichte, wurde die Verbindung erneut abgebrochen: „Ich werde wahnsinnig.“

DHL meldete sich bei der verärgerten Kundin via Facebook und empfahl ihr sich per Facebook-Chat an DHL zu wenden.

Im Gespräch erklärte uns die betroffene Kundin anschließend jedoch, . dass es über den Chat keine Reaktion des Unternehmens gegeben habe.

Auf Nachfrage unserer Redaktion wollte DHL keine Auskunft über den Sachverhalt geben.

Das Paket scheint bislang immer noch unauffindbar.

(pag)