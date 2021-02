DHL-Kunde lässt öffentlich seine Wut raus – Paketdienst reagiert eindeutig

Eigentlich wollte DHL auf Facebook eine positive Nachricht für alle Kunden verkünden.

Der Paketdienst will bis 2023 die Zahl seiner Packstationen in Deutschland auf 12.000 erhöhen. Doch eine User nutzten den Beitrag, um in den Kommentaren ihren Frust über DHL kundzutun.

DHL-Kunde außer sich: „Sch*** Service“

Mit dem Thema Packstationen haben diese Beschwerden zum Teil überhaupt nichts zu tun. Ein Nutzer ärgert sich viel mehr über das mutmaßliche Verhalten einiger DHL-Paketboten. „Hauptsache es wird gar nicht erst geklingelt, obwohl man zu Hause ist“, schreibt er. „Da wird das Paket lieber gleich im Shop abgegeben und nicht mal ne Benachrichtigung eingeworfen. Geschweige denn eine per Mail geschickt. Sch*** Service.“

-----------------------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

-----------------------------------

Deutliche Worte! Doch das wollte DHL offenbar nicht einfach so stehen lassen und verfasste eine Antwort an den wütenden Nutzer. Dabei nahm der Paketdienst seine Boten in Schutz.

„Unsere Zusteller wissen, dass derzeit die meisten zu Hause sind, kämpfen aber auch mit dieser schwierigen Ausnahmesituation der Pandemie“, erklärte DHL. „Manche Pakete (z.B. Ident-Check/Nachnahme) müssen umgeleitet werden, andere im Zweifelsfall aus Sicherheitsgründen. Ich bitte um Dein Verständnis. Wird die Benachrichtigungskarte nicht direkt eingeworfen, erfolgt deren Zustellung innerhalb von drei Werktagen per Briefpost.“

DHL-Erklärung stellt Kunde nicht zufrieden

Doch der User gibt sich mit dieser Erklärung nicht zufrieden. „Es war weder Ident-Check noch Nachnahme“, rechtfertig er sich und beschuldigt die Zusteller, „schlichtweg zu faul“ zu sein, um ihm das Paket in den dritten Stock zu liefern.

-------------

-------------

Das sei bereits vor Corona so gewesen und habe massiv zugenommen, seitdem man aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln nicht mehr gegenzeichnen müsse. „Und nein, da habe ich definitiv kein Verständnis für!“, wütet er. (at)