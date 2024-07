DHL, Hermes und Co: Kunden auf 180 – irre Masche bringt dich um dein Paket

Was soll denn dieser Mist? Da ist das Paket schon fast geliefert und plötzlich schnappt es dir einer vor der Nase weg! So passierte es zuletzt einem Fedex-Kunden. Aber vor dieser Masche sind auch Kunden von DHL, Hermes und Co. nicht gefeit.

+++ DHL, Hermes und Co: Kunden sind genervt – ist DAS überhaupt erlaubt? +++

Ein virales Video zeigt, wie ein Dieb sich beinahe aus der Hand des Paketboten bedient und dann einfach abhaut. Der Kunde ging leer aus. Müssen nun auch Kunden von DHL, Hermes und Co. um ihre Pakete fürchten?

DHL, Hermes und Co: Neue Diebesmasche

In den sozialen Medien ist ein Video aufgetaucht, dass einen Paketboten von Fedex zeigt, der gerade eine Sendung zustellen will, das Paket vor der Tür des Empfängers abstellt und anklopft. Doch innerhalb eines kurzen Augenblicks kommt ein Fremder vorbei, schnappt sich das gute Stück und läuft davon.

Der Paketbote braucht erst einmal eine Sekunde, um zu realisieren, was hier gerade passiert ist. Das war nicht der Hausbewohner, sondern ein Dieb! Fassungslos bleibt der Bote zurück. Und wenige Sekunden später öffnet sich die Haustür und der eigentliche Empfänger steht da – gelackmeiert und bestohlen.

DHL, Hermes und Co: Müssen Kunden bangen?

Zum Glück für den Kunden hatte die Überwachungskamera an seinem Haus alles aufgezeichnet. Da konnte selbst die dunkle Kapuze nicht helfen, das Gesicht des Diebes ist recht klar auf den Aufnahmen erkennbar, die der Hausbesitzer bereits in den sozialen Medien geteilt hat. So hofft er darauf, den Dieb zu finden. Denn in dem Paket war eine nigelnagelneue Apple-Watch.

Das ist natürlich großes Pech, doch ein Einzelfall. Oder doch nicht? Könnten sich andere Kriminelle ein Beispiel nehmen und es als Trittbrettfahrer auf die Pakete der Kunden von Fedex, DHL und Co. absehen? Das ist natürlich nur Spekulation.

DHL selbst äußerte sich nicht auf Anfrage unserer Redaktion, ob dem Unternehmen diese Masche bereits bekannt und öfter aufgefallen sei. Doch klar ist, Tricks, um an die Pakete der Kunden heranzukommen, gibt es wie Strand am Meer. Und sobald eine erfolgreich ist, wird sie sicherlich nachgeahmt und vermehrt eingesetzt.