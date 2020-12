DHL, Hermes und DPD: Geschenke pünktlich zum Weihnachtsfest? Dann solltest du DIESE Deadlines kennen

Nicht erst dieses Jahr setzen viele Menschen in Deutschland beim Kauf ihrer Weihnachtsgeschenke auf Online-Bestellungen. Zum Jahresende bedeutet dies dann stets besonders viel Arbeit für Paketdienste wie DHL, Hermes und DPD.

Und in diesem Jahr dürfte die Arbeit sogar noch größer ausfallen. Wegen des Lockdown vor Weihnachten fällt fast der komplette Geschenkekauf auf den Online-Handel. Doch Weihnachten ist bereits kommende Woche – bis wann solltest du deine Bestellung aufgeben, damit DHL, Hermes und DPD dein Paket noch rechtzeitig zustellen können?

DHL, Hermes und DPD: Kommen die Pakete rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum?

Alle drei Paketdienste sind sich einig: Wer noch keine Geschenk-Bestellungen aufgegeben hat, der sollte sich jetzt beeilen. Sonst könnte es unter Umständen sein, dass die Päckchen nicht rechtzeitig unter dem Baum liegen. Das Wochenende vor Weihnachten markiert dabei die absolute Deadline.

Viel Arbeit für DHL: Im Dezember 2020 gab es teils über 50 Millionen Pakete pro Woche. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

DHL-Sprecher Achim Gahr stellt klar: Alles, was bis zum Samstag, 19. Dezember, 12 Uhr, vom Online-Händler an DHL übergeben wird, könne von den Paketboten rechtzeitig bis Heiligabend an die Empfänger geliefert werden. „Wir haben alle Kräfte mobilisiert“, so Gahr – und spricht dabei von 10.000 Aushilfen und 13.000 zusätzlich angemieteten Lieferfahrzeugen.

In der Woche vom 7. bis 13. Dezember hatte es DHL mit unfassbaren 56 Millionen Paketen zu tun! „Ein neuer Rekordwert in der Unternehmensgeschichte“, teilt Achim Gahr mit. Die Gesamtpaketmenge des Vorjahres wurde 2020 bereits Ende November geknackt. Bis Weihnachten erwarte man sogar Tage, an denen innerhalb von 24 Stunden rund elf Millionen Pakete zugestellt werden müssen. Doch Gahr ist optimistisch: „Darauf sind wir vorbereitet.“

Paketdienste: Deadline am Wochenende vor Weihnachten

Auch bei Hermes ist man sich sicher, die Unmengen an Paketbestellungen erfolgreich bewältigen zu können – sofern die Deadlines eingehalten werden. „Für Sendungen, die bis zum 21. Dezember in einem unserer Paket-Shops abgegeben werden, erfolgt bis Heiligabend ein garantierter erster Zustellversuch, sodass die Geschenke pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen“, teilte Hermes-Sprecherin Julia Kühnemuth auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Auch DPD appelliert daran, Weihnachtspakete so früh wie möglich auf den Weg zu bringen – und setzt bereits Freitag, 18. Dezember, als Deadline. Das Unternehmen verzeichne im diesjährigen Weihnachtsgeschäft Rekordwerte, so DPD-Sprecher Sebastian Zeh und spricht von 2,5 Millionen Paketen pro Tag sowie einem Volumenzuwachs von rund 20 Prozent.

„Um das erhöhte Paketaufkommen bewältigen zu können, hat DPD rechtzeitig reagiert und bundesweit über 2.000 zusätzliche Fahrzeuge und mehr als 4.000 zusätzliche Arbeitskräfte disponiert.“ (at)