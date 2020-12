DHL, Hermes & Co.: Paketbote hinterlässt skurrile Nachricht an Haustür – Anwohnerin bricht in Gelächter aus

Die Paketboten von DHL, Hermes & Co. haben es wirklich nicht leicht!

Viele Weihnachtsgeschenke wurden in diesem Jahr sicherlich online bestellt. Daher saßen nun viele Kunden zu Hause und warteten schon gespannt auf die Paketlieferung. So wie eine Frau in England, die gespannt auf eine Lieferung DHL, Hermes & Co. von wartete. An der Haustür konnte sie schließlich nur noch lachen. Was war passiert?

DHL, Hermes & Co.: Paketbote hinterlässt skurrile Nachricht an Haustür

Die Frau wartete gespannt auf die Lieferung eines Paketes. Dafür blieb sie sogar den ganzen Tag zu Hause. Nach einer Weile war sie jedoch enttäuscht. Klar, die Paketboten hab vor Weihnachten nun mal viel zu tun.

Die Frau übte sich wie viele andere Kunden in Geduld. Doch dann fand sie plötzlich einen Zettel des Paketboten an der Haustür.

Foto: imago images / STPP

Auf dem Zettel stand „Entschuldigung, wir haben sie nicht angetroffen. Ihr Paket kann jetzt in einer Filiale in ihrer Nähe abgeholt werden“. Diesen Standardsatz kennen viele. Doch für die Kundin war diese Nachricht wohl besonders frustrierend, immerhin hatte sie das Haus nicht verlassen.

DHL, Hermes & Co. Anwohnerin bricht in Gelächter aus

Wie englische Medien berichten, stand jedoch noch etwas auf dem Zettel. Der Paketbote erklärte in einer Notiz: „Konnte das Paket nicht zustellen, wurde von den Tieren gejagt.“ Was soll das denn heißen, fragte sich die Frau und schaute sich anschließend die Videoaufnahme ihrer Überwachungskamera an.

Darauf war zu sehen, wie der Paketbote von einer Gruppe Vögel angegriffen wurde. Genauer gesagt von Hühnern und Gänsen. Das sorgte bei der Frau für großes Gelächter. Den Clip fand sie offenbar so lustig, dass sie es sogar online auf TikTok teilte.

Das ist das soziale Netzwerk Tiktok:

Das soziale Netzwerk aus China wird auch in Europa immer beliebter

Seit 2020 gehört sie zu den sich am schnellsten verbreitenden mobilen Apps der Welt

In dem Videoportal laden Nutzer Videos hoch, in denen sie Musikvideos synchronisieren

Das Unternehmen gilt als umstritten: Es gibt Bedenken hinsichtlich Daten- und Jugendschutz sowie Spionage und Zensur zugunsten der chinesischen Regierung

Dazu schrieb sie: „Wenn du sauer bist, weil dein Paket nicht gebracht wurde, aber dann dein Überwachungsvideo überprüfst“. (mia)