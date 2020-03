DHL: Große Veränderung wegen Corona – alle Kunden betroffen

Die Deutsche Post DHL gehört zu den Unternehmen, die auch während der Corona-Pandemie nach wie vor noch ihren Beruf ausüben.

Aber natürlich ist das Virus auch an DHL nicht spurlos vorübergegangen. Mehrere Änderungen im Arbeitsablauf der Deutschen Post sollen die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus minimieren. „Die Sicherheit unseres Personals und unserer Kunden sowie die Aufrechterhaltung unseres Betriebs stehen für uns an erster Stelle“, teilte Achim Gahr, Leiter der DHL-Pressesstelle Mitte auf Anfrage von DER WESTEN mit.

DHL: Diese Maßnahmen sollen Zusteller und Empfänger vor Corona schützen

„Unseren Mitarbeitern, also auch den Zustellerinnen und Zustellern, empfehlen wir gute Handhygiene, eine korrekte Hustenetikette sowie das Einhalten eines Mindestabstandes zu eventuell erkrankten Personen“, erklärt Gahr. Heißt im Klartext: Das Paket auf dem Boden vor der Tür ablegen und im besten Fall schon wieder auf der Straße stehen, wenn der Empfänger erscheint, um die Sendung entgegenzunehmen.

Unterschriften bei der Zustellung nicht mehr nötig

Wie das Unternehmen vor etwas mehr als einer Woche bekannt gab, wird zudem auch auf Unterschriften bei der Zustellung von Paketen verzichtet. Entweder unterschreibt der Bote einfach selbst – oder man lässt das Paket zur Abholung in die Filiale senden. „So vermeiden wir Nähe und direkten Kontakt zwischen Ihnen und unseren Zustellkräften“, schreibt die DHL in einem Infoblatt für ihre Kunden. „Zudem müssen Sie Handscanner und Stift nicht berühren.“

------------------------------

Mehr Neuigkeiten von der DHL:

------------------------------

Wegen Quarantäne: Droht der Post ein Bestellungs-Boom?

In einer Zeit von Kontaktverboten und Ausgangssperren liegt es nahe, dass Menschen sehr viel öfter beim Online-Händler shoppen. Ist die Post auf einen dementsprechenden Anstieg an Bestellungen vorbereitet? „Unsere betrieblichen Planungen sind grundsätzlich darauf ausgerichtet, temporär auch deutliche Mehrmengen bewältigen zu können“, erklärt Pressepsrecher Achim Gahr.

Der Pressesprecher weiter: „Sollten sich mehr Menschen in Deutschland entschließen, Güter online bzw. über den klassischen Distanzhandel zu erwerben, steht dem derzeit in Bezug auf Transport und Zustellung nichts entgegen.“ (at, mit dpa)