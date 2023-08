DHL, FedEx und Co: Vorsicht vor dieser Fake-Nachricht – sie scheint tückisch echt

Ob per Anruf, SMS oder mit einer Mail: Betrüger versuchen immer wieder, an Kundendaten zu gelangen oder ihren Opfern möglichst viel Geld abzuknüpfen. Dieses Mal haben sie es auf Kunden von DHL, FedEx und Co. abgesehen.

Allerdings probieren die Kriminellen es jetzt mit einer neuen dreisten Masche. Die Verbraucherzentrale warnt alle Menschen davor, die eine Phishing-Mail von DHL, FedEx und Co. bekommen.

DHL, FedEx und Co: Vorsicht vor dieser Fake-Nachricht

„Es ist eigentlich sehr überraschend und doch sehr gut gemacht“, sagt Heike Teubner, Leiterin der Verbraucherzentrale Auerbach im „Sachsen Fernsehen“. Dabei bekommen die Kunden eine Nachricht, dass man einen Gewinnscheck nicht abgerufen habe und dieser zehn Millionen Euro betrage. Das ist auch noch einmal in Worten dargestellt, damit der Betroffene es auch so aufnimmt, erklärt die Leiterin.

Bekannt ist aber eben auch, dass niemand von DHL, FedEx und Co. jemals Bargeld verschicken würde.

Auch interessant: McDonald’s: Kind will Chicken Nuggets essen – kurz darauf muss es ins Krankenhaus

Dazu steht ein langer Text in der Mail darüber, was man alles bei dem Gewinnscheck beachten solle. Es ist auch ein Link mit angegeben. „Wir warnen eindringlich davor, dass man auf diesen Link drückt. Zum einen gewinnt niemand so viel Geld und zum anderen, wenn man auf diesen Link drückt, dass man sich eine Schadsoftware auf das Gerät holt und der Rechner dann ausspioniert wird“, sagt Teubner.

Die Maschen der Kriminellen werden immer dreister und dreister. Doch was können die im schlimmsten Fall anrichten? „Es geht ums Geld. Diese Schadsoftware hat einen bestimmten Zweck. Dabei soll die Person ausspioniert werden, damit die Betrüger Zugriff auf sensible Daten bekommen. Wie beispielsweise Kontonummern“, sagt die Leiterin der Verbraucherzentrale Auerbach.

Darauf sollten Kunden achten

Zum Thema Fake-Mails warnen alle Unternehmen wie DHL, FedEx und Co. immer wieder ihre Kunden. Die DHL hat dabei ein FAQ auf der eigenen Webseite erstellt.

Woran erkenne ich, ob eine E-Mail wirklich von DHL kommt?

Prüfe, ob du wirklich ein Paket bekommst

Checke den Absender gegen

Glaubwürdige Links fangen immer mit http://nolp.dhl.de/ an

Sendungsnummer bei www.dhl.de eingeben oder in der App

Wer eine Fake-Mail bekommt, sollte sie als Anhang an die Verbraucherzentrale oder an phishing-dpdhl@deutschepost.de schicken. Auch Screenshots von verdächtigen Nachrichten können dem Unternehmen weiterhelfen, dem Problem entgegenzuwirken oder zielführend darüber zu informieren.

Mehr News für dich:

Vorsichtshalber solltest du aber auch einen Virenscanner auf dem Handy oder auf dem Rechner installieren. Diese schützen dich und deine Soft- beziehungsweise Hardware.